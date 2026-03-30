In diesem Artikel erfährst du:
- Welche Wirtschaftsdaten die Kurse am Aktien- und Krypto-Markt in dieser Woche bewegen werden
- Warum Anleger auf die Veröffentlichung des großen Arbeitsmarktberichts in den USA schauen
- Weshalb die aktuellen Einzelhandelsumsätze in den USA besonders im Fokus der Investoren stehen
Die andauernde Korrektur am US-Aktienmarkt sorgte auch im Krypto-Sektor für absackende Kurse. Die Krypto-Leitwährung Bitcoin (BTC) korrigierte im Wochenvergleich mehr als zwei Prozentpunkte auf rund 66.000 US-Dollar. Unter den Top-10 Altcoins gehörten Solana (SOL) mit mehr als fünf Prozent Kursabschlag sowie Ripple (XRP) mit gut vier Prozent Wertrückgang zu den größten Verlierern. Welche Wirtschaftsdaten in der neuen Handelswoche im Fokus der Anleger stehen und die Kurse am Krypto-Markt bewegen könnten.
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