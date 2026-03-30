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Finanz-News 

Was wird für Bitcoin und Krypto diese Woche wichtig?

Neueste Verbraucherdaten sowie aktuelle Zahlen vom US-Arbeitsmarkt könnten die Kursentwicklung von Bitcoin (BTC) maßgeblich beeinflussen.

Stefan Lübeck
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Vor der Steinfassade der New Yorker Börse ist ein Straßenschild der Wall Street angebracht, das die Überschneidung von traditionellem Finanzwesen und modernen Vermögenswerten wie Bitcoin hervorhebt.

Beitragsbild: Shutterstock

 | Auch Ende März stehen Termine an, die die Krypto-Kurse beeinflussen könnten

In diesem Artikel erfährst du:

  • Welche Wirtschaftsdaten die Kurse am Aktien- und Krypto-Markt in dieser Woche bewegen werden
  • Warum Anleger auf die Veröffentlichung des großen Arbeitsmarktberichts in den USA schauen
  • Weshalb die aktuellen Einzelhandelsumsätze in den USA besonders im Fokus der Investoren stehen

Die andauernde Korrektur am US-Aktienmarkt sorgte auch im Krypto-Sektor für absackende Kurse. Die Krypto-Leitwährung Bitcoin (BTC) korrigierte im Wochenvergleich mehr als zwei Prozentpunkte auf rund 66.000 US-Dollar. Unter den Top-10 Altcoins gehörten Solana (SOL) mit mehr als fünf Prozent Kursabschlag sowie Ripple (XRP) mit gut vier Prozent Wertrückgang zu den größten Verlierern. Welche Wirtschaftsdaten in der neuen Handelswoche im Fokus der Anleger stehen und die Kurse am Krypto-Markt bewegen könnten.

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Eine kontrastreiche digitale Komposition zum Thema Kryptowährungen. Im Vordergrund liegt ein Stapel physischer Coins, zentral dominiert von einer glänzenden, goldenen Ethereum-Münze, umgeben von Bitcoin und Litecoin. Der Hintergrund ist zweigeteilt: Links zeigt ein sattes Grün einen steil ansteigenden Kurschart mit einem großen, nach oben gerichteten Pfeil. Rechts wechselt die Szene abrupt in ein tiefes Rot mit einer unruhigen, fallenden Kurslinie und einem leuchtenden gelben Warnsymbol (Dreieck mit Ausrufezeichen). Die Darstellung symbolisiert das Spannungsfeld zwischen Gewinnchancen und Marktvolatilität.
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