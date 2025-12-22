App herunterladen
Finanz-News 

Was wird für Bitcoin und Krypto diese Woche wichtig?

Aktuelle Schätzungen des US-Bruttoinlandsprodukts sowie Daten vom US-Arbeitsmarkt könnten die Kursentwicklung von Bitcoin (BTC) maßgeblich beeinflussen.

Stefan Lübeck
Vor der Steinfassade der New Yorker Börse ist ein Straßenschild der Wall Street angebracht, das die Überschneidung von traditionellem Finanzwesen und modernen Vermögenswerten wie Bitcoin hervorhebt.

Beitragsbild: Shutterstock

 | Auch in dieser Kalenderwoche stehen viele Termine an, die die Krypto-Kurse beeinflussen könnten

In diesem Artikel erfährst du:

  • Welche Wirtschaftsdaten die Kurse am Aktien- und Krypto-Markt in dieser Woche bewegen werden
  • Wieso die neusten Schätzungen zum US-Bruttoinlandsprodukt einen Einfluss auf die Kursentwicklung am Krypto-Markt haben dürfte
  • Warum aktuelle US-Arbeitsmarktdaten relevant für Bitcoin und den Altcoin-Sektor sein könnten

Der Krypto-Markt kann sich in der letzten Handelswoche regulären Handelswoche vor den Feiertagen leicht stabilisieren. Bitcoin (BTC) beendet die Woche mit einem leichten Kursaufschlag von einem Prozent im Bereich der 89.000 US-Dollar. Ethereum (ETH) verliert in den letzten sieben Handelstagen hingegen knapp einen Prozent an Wert, knapp oberhalb der 3.000 US-Dollar. Ripple (XRP) und Solana (SOL) müssen trotz anhaltender Zuflüsse in die Spot-ETFs erneut Federn lassen und tendieren jeweils rund zwei Prozent leichter. Welche Wirtschaftsdaten in der neuen Handelswoche im Fokus der Anleger stehen und die Kurse am Krypto-Markt bewegen könnten.

Das könnte dich auch interessieren