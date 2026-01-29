App herunterladen
Finanzamt macht ernst! 

Warum Krypto-Anleger jetzt Post bekommen und was dahintersteckt

Das neue Krypto-Meldegesetz sorgt für systematischen Datenabgleich. Schon jetzt prüfen Finanzämter genauer. Was Anleger erwartet – und wie sie reagieren sollten.

Dominic Döllel
Mann mit Brille und hellblauem Hemd steht rechts im Vordergrund. Im Hintergrund ist ein deutsches Steuerformular mit den Aufschriften ‚Steuernummer‘ und ‚An das Finanzamt‘ sowie ein angespitzter Bleistift zu sehen. Symbolbild für Krypto-Steuern, Steuererklärung und steuerliche Behandlung von Kryptowährungen.

Beitragsbild: Shutterstock und Peter Schmitz

 | Peter Schmitz ist der CEO von WISO Steuer. Im Interview mit BTC-ECHO gibt er Krypto-Anlegern Tipps zur Steuer

In diesem Artikel erfährst du:

  • Warum Krypto-Anleger Post vom Finanzamt erhalten
  • Wie das neue Krypto-Steuergesetz deine Transaktionen und Wallets ins Visier nimmt
  • Welche häufigen Fehler bei der Steuerdokumentation zu teuren Rückfragen führen können
  • Was der CEO von WISO Steuer Anlegern jetzt zur Selbstanzeige rät

Seit Anfang des Jahres weht für Krypto-Anleger ein neuer Wind. Was bislang oft im steuerlichen Nebel lag, wird nun systematisch durchleuchtet: Mit dem Inkrafttreten der EU-Richtlinie DAC8 und ihrer deutschen Umsetzung startet ein automatisierter Meldeprozess zwischen Plattformen, Steuerbehörden und Finanzämtern. Doch bereits jetzt erhalten viele Krypto-Investoren Post vom Fiskus – was ein Krypto-Steuerexperte jetzt rät.

Steuersoftware-Vergleich – Test & Erfahrungen 2026
In unseren BTC-ECHO Reviews vergleichen wir 12 renommierte Anbieter von Krypto-Steuersoftware. Entdecke über 800 Erfahrungsberichte von echten Nutzerinnen und Nutzern und finde die für dich am besten geeignete Krypto-Steuersoftware.
