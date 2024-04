Soziale Medien und Suchanfragen als Krypto-Kompasse. Diese Entwicklungen sprechen dafür, dass die Krypto-Hausse noch lange nicht am Ende ist.

Warum der Bitcoin-Bullrun noch lange nicht am Ende ist

In diesem Artikel erfährst du: Was Daten von YouTube, X und Google über den aktuellen Bullrun verraten

Warum wir erst am Anfang einer noch größeren Krypto-Rallye stehen

Wann Bitcoin und Co. neue Höchststände erreichen

Die Analyse von Trends in sozialen Medien und dem Suchinteresse nach Kryptowährungen auf Google kann Aufschluss darüber geben, wie es derzeit um den Krypto-Markt steht. Aktuelle Entwicklungen deuten darauf hin, dass die Krypto-Kursrallye der letzten Monate weit entfernt davon ist, ihren Zenit erreicht zu haben. Stattdessen stehen wir möglicherweise am Anfang einer noch viel größeren Kursrallye. Sehen wir bereits in wenigen Wochen ein neues Allzeithoch bei Bitcoin?