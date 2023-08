Vorsicht Steuerfalle: So werden Bitcoin und Co. richtig vererbt

Ein paar Bitcoin, Ether, NFTs und Memecoins in der Krypto-Wallet? Dann aufgepasst: Denn wer Kryptowährungen besitzt, sollte sich frühzeitig um seinen digitalen Nachlass kümmern. Für die Erben der wertvollen BTC, ETH und Co. kann es sonst sehr teuer werden. Denn auch wenn die Hinterbliebenen nicht an die Kryptowerte herankommen, müssen sie Steuern auf die digitalen Assets zahlen. Was müssen Erblasser und Erben beachten, was gehört ins Testament? BTC-ECHO hat die Antworten – und verrät, wie sich Erben schützen können.

