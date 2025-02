Fairere Überweisungen für Migranten, genauere Umfragen, mehr Teilhabe an Vermögen und Infrastruktur: Hier macht Blockchain einen Unterschied.

In diesem Artikel erfährst du: Wie Kryptowährungen weltweit Menschen in Not helfen

Wo Blockchain digitale Infrastuktur demokratisiert

Warum Real World Assets mehr Teilhabe am Wohlstand erlauben

Wieso Blockchain auch Prognosen sehr viel genauer macht

Kryptowährungen sind seit einigen Wochen wieder vermehrt in den Schlagzeilen. Und man könnte meinen, sie haben nur einen einzigen Nutzen: Korruption, Verbrechen und digitales Glücksspiel. Endlose Dramen um Pump.fun und Memecoins, Insider-Trades beim Trump Coin oder der argentinische Präsident mit LIBRA, die ständigen Kursachterbahnfahrten von Bitcoin und Co. Sie alle suggerieren wieder, dass es bei Krypto eigentlich nur um Spekulation geht, auch mit fragwürdigsten Mitteln bis zur organisierten Abzocke. Was oft vergessen wird, weil einfach viel weniger spektakulär: Kryptowährungen verändern bereits heute die Welt.

