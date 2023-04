Übung macht den Meister: Wie man in wenigen Schritten vom Krypto-Noob zum Bitcoin-Profi wird.

Vom Krypto-Noob zum Bitcoin-Profi-Hodler in 5 Schritten

Stack the Sats – aber richtig!

Bock auf Bitcoin, aber keine Ahnung? Macht nichts. Hier erfährst du, wie auch du die orange Pille schluckst. Guten Appetit!

Schritt 1: Lerne (mehr) über Bitcoin

Wir machen es so kurz es geht. Bitcoin ist eine dezentrale Kryptowährung. Wenn du keine Ahnung hast, warum das toll ist: Mach dich schlau. Damit lernst du das Wichtigste im Krypto-Space: Do your own research (DYOR)! Wenn du sowieso schon mit den Zehen im Rabbit Hole steckst – umso besser.

Du willst schon jetzt deine Coins kaufen? Dann schau in unserem Anbieter-Vergleich vorbei und finde den besten Anbieter für dich.

Schritt 2: Eine Wallet einrichten

Idealerweise weißt du nach dem ersten Schritt, was ein Private Key ist. Wenn nicht, geh nochmal zurück auf Los. Wenn ja, weißt du, dass du die Schlüssel gut aufbewahren musst. Dafür brauchst du eine Wallet – und zwar eine gute. Kleiner Tipp: Hardware Wallets sind besonders sicher. Im Notfall geht aber aber auch eine Hot Wallet. Hauptsache, du verlierst deine Private Keys nicht.

Schritt 3: Die richtige Strategie

Wir nehmen jetzt einfach mal an, dass du Bitcoin kaufen möchtest, wenn du zum Profi-Hodler werden willst. Die Frage ist nur: Wie ist deine Strategie? Willst du einen großen Betrag auf einmal ins System werfen oder dich doch erstmal langsam herantasten?

Willst du vielleicht einen Sparplan anlegen und damit vom Dollar-Cost-Average-Effekt profitieren? Oder kaufst du “nach Gefühl”? (Profi-Tipp: Besser nicht!)

Was ist der maximale Verlust, den du verkraften kannst und mit welchem Gewinn möchtest du aussteigen? Oder wirst du gleich zum Hodler of Last Resort und wartest darauf, dass Bitcoin die Weltwährung wird?

Schritt 4: Lerne über Marktzyklen (und mehr über Bitcoin)

Um Schritt 3 so erfolgreich wie möglich zu meistern, solltest du dich mit Themen wie den Marktzyklen, dem Bitcoin Halving und den allgemeinem ökonomischen Hintergrund hinter Bitcoin beschäftigen. Nur so kannst du auch in heißen Marktphasen einen kühlen Kopf bewahren.

Schritt 5: Stack the Sats!

Inzwischen solltest du bestmöglich vorbereitet zu sein, um zum Bitcoin-Profi-Hodler zu werden. Was dir nun noch fehlt, sind Satoshis. Wie du an sie kommst, bleibt dir überlassen. Aber wahrscheinlich weißt du inzwischen schon, dass der Bitcoin-Kauf via Broker und Börse der einfachste ist. (Bedenke, dass du bei einem CFD-Broker keine echten Bitcoin bekommst). Wenn du dann deine ersten Satoshis hast, stapel sie einfach. Auf deiner Wallet.

