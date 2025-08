Trump macht Druck Verpasst Europa die Krypto-Wende?

In diesem Artikel erfährst du: Warum Europa trotz MiCA den Anschluss am Krypto-Markt verpassen könnte

Welche positiven Signale Experten in der EU sehen – und wie auch Privatanleger davon betroffen sind

Weshalb die USA dennoch kaum mehr einzuholen sind

Im Krypto-Geschäft spielte Europa global betrachtet lange nur eine Beobachterrrolle. Während sich der Großteil der Krypto-Ökonomie in den USA angesiedelt hat, sich daneben punktuell bestimmte Krypto-Hubs etablieren konnten, blieb man in der EU lange teilnahmslos. Mit der Markets in Crypto-Assets Regulation (MiCA), der ersten länderübergreifenden Gesetzgebung für digitale Währungen, hat sich die EU dann einen zeitlichen Vorteil verschafft – den es mit Blick auf die sich durch die Trump-Regierung beschleunigende Gesetzeslandschaft in den USA möglicherweise schon wieder aus der Hand nehmen lässt.

