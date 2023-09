Unus Sed Leo (LEO): Was kann der BitFinex-Token?

Unus Sed Leo (LEO): Was kann der BitFinex-Token?

iFinex Inc hat mit Unus Sed Leo (LEO) nicht nur einen eigenen Token. Das Unternehmen erstreckt sich bis weit in den Krypto-Space und ist vor allem für seine Krypto-Börse BitFinex bekannt. Bereits seit 2012 ist das Unternehmen im Krypto-Space zugegen und steht darüber hinaus auch in Verbindung zum Stablecoin Tether (USDT). Außerdem spinnt das Unternehmen seine Fäden von den Britischen Jungferninseln bis nach El Salvador, um dort Nayib Bukele bei seiner Bitcoin-Adoption zu unterstützten. Grund genug, sich den LEO Token einmal genau anzusehen.

