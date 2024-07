Bis auf wenige Kursrücksetzer kennt der Krypto-Markt seit 2023 eigentlich nur eine Richtung – nach oben. Von 16.000 US-Dollar stieg die nach Marktkapitalisierung größte Kryptowährung auf zwischenzeitlich 73.750 US-Dollar. Zum Zeitpunkt des Schreibens notiert BTC weiterhin auf einem hohen Kursniveau bei knapp 67.000 US-Dollar. Kein Wunder also, dass sich bei dieser Performance auch die Aktien von Bitcoin-Unternehmen positiv entwickeln. Bestes Beispiel: MicroStrategy (MSTR). In den letzten fünf Jahren ist das Wertpapier um stolze 1.250 Prozent gestiegen und wird von Investoren als Hebel auf den Bitcoin-Kurs gesehen.

MSTR läuft Bitcoin in den letzten Monaten den Rang ab I Quelle: Yahoo Finance

Ebenfalls erfolgreich performen die börsengelisteten Mining-Unternehmen. Auf Jahressicht bescherten die meisten Miner-Aktien ihren Investoren einen Gewinn.

Kurzfristig kommt es zu Einbrüchen, langfristig steigen MARA, HUT und Co. I Quelle: Hashrateindex

Der in Las Vegas ansässige Miner Marathon Digital Holdings überzeugt mit einer Rendite von 45 Prozent, Hut 8 (HUT) etwa kommt auf stolze 310 Prozent in den letzten 365 Tagen und Bitfarms (BITF) erzielt 50 Prozent Wachstum. Neben einigen Ausreißern wie Riot Blockchain (RIOT), deren Wertpapier rund 38 Prozent einbüßen musste, kann sich die Mining-Industrie am klassischen Finanzmarkt durchaus behaupten.

Insgesamt steigt die Bewertung von börsengelisteten Bitcoin-Mining-Unternehmen I Quelle: Hashrateindex

Wie Hashrateindex in einem eigenen Bitcoin Mining Stock Index darstellt, sind die nach Marktkapitalisierung 25 größten Mining-Aktien insgesamt deutlich gewachsen. Der Index ist im letzten Jahr von 3.500 auf knapp 5.200 Punkte gestiegen. Warum die Miner aber dennoch Bitcoin verkaufen, haben wir im neuen BTC-ECHO Bitcoin Report erklärt.

MARA, RIOT, HUT und Co.: So steht es wirklich um die größten Bitcoin-Miner

Auf den ersten Blick wirken die zweistelligen Wachstumszahlen überzeugend. Um ein holistisches Bild über den finanziellen Zustand der Mining-Unternehmen zu erlangen, ist aber auch das KGV wichtig.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) misst das Verhältnis zwischen dem Aktienkurs eines Unternehmens und seinem Gewinn pro Aktie. Ein niedriges, aber positives Kurs-Gewinn-Verhältnis steht für ein Unternehmen, das im Vergleich zu seiner aktuellen Bewertung hohe Gewinne erzielt und möglicherweise unterbewertet ist. Ein Unternehmen mit einem hohen negativen KGV erwirtschaftet im Vergleich zu seiner aktuellen Bewertung hohe Verluste.

Riot Blockchain beispielsweise kommt laut Companiesmarketcap auf ein KGV von -7,26, Hut 8 steht bei -40, Bitfarms bei -5 und selbst Marathon verzeichnet ein negatives KGV von -6,19. Das zeigt: Die Aktienkurse der Mining-Unternehmen explodieren zwar, gleichzeitig kämpfen Marathon und Co. aber mit großen Herausforderungen.

Disclaimer: Alle in diesem Artikel dargestellten Inhalte dienen ausschließlich der Information und stellen keine Kauf- bzw. Verkaufsempfehlungen dar.