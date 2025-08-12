In diesem Artikel erfährst du:
- Wieso Tron von Stablecoin-Zuflüssen profitieren dürfte
- Welche Kursziele durch den anhaltenden Aufwärtstrend erreicht werden könnten
- Warum auch Tron von den Krypto-Treasuries gen Norden gezogen werden sollte
Die Layer-1-Blockchain Tron (TRX) steigt in den letzten Monaten kontinuierlich weiter gen Norden. Seit Anfang Juli legte der TRX-Kurs um 26 Prozentpunkte im Wert zu. Seit Wochen bildet der Kurs höhere Tiefs und höhere Hochs aus und befindet sich in einem stabilen Aufwärtstrend. Welche Kursziele durch die anhaltende bullishe Trendbewegung in den Blick der Anleger geraten.
Dieser Inhalt ist exklusiv für BTC-ECHO Plus+ Mitglieder.
- Unbegrenzter Zugriff auf alle Inhalte
- Tägliche Analysen vom Marktführer
- Hot-Coins & Trading-Signale
- Exklusive Infos direkt vom Experten
- 100 % Kryptofokus - weniger Werbung
- Inkl. 24-Karat Bitcoin-Sammlermünze
Bereits Plus+ Mitglied? Anmelden
Über 1,5 Millionen Leser vertrauen monatlich auf BTC-ECHO.
Diese und viele weitere Artikel liest Du mit BTC-ECHO Plus+
Tron (TRX) kaufen – Leitfaden & Anbieter 2025
In unserem kostenlosen BTC-ECHO Leitfaden zeigen wir dir, wie du sicher und Schritt für Schritt in Tron (TRX) investieren kannst. Außerdem erklären wir, worauf du beim Kauf von Kryptowährungen achten solltest.Jetzt zum Tron (TRX) kaufen Leitfaden
Affiliate-Links
In diesem Beitrag befinden sich Affiliate-Links, die uns dabei helfen, unsere journalistischen Inhalte auch weiterhin kostenfrei anzubieten. Tätigst du über einen dieser Links einen Kauf, erhält BTC-ECHO eine Provision. Redaktionelle Entscheidungen werden davon nicht beeinflusst.