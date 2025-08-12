App herunterladen
Jetzt scannen
Advertising
BTC-ECHO
20€ Bonus sichern
+350 Coins, minimale Gebühren
4.15 T $
Bitcoin-Kurs119,869.00 $0.91%
Ethereum-Kurs4,627.31 $7.54%
XRP-Kurs3.27 $3.94%
Cardano-Kurs0.867835 $11.59%
Solana-Kurs198.09 $12.81%
Dogecoin-Kurs0.249180 $11.49%
BNB-Kurs848.12 $5.19%
Polkadot-Kurs4.23 $8.59%
IOTA-Kurs0.214341 $7.53%
Official Trump-Kurs9.43 $7.15%
TRON-Kurs0.355544 $2.45%
Stellar-Kurs0.452276 $4.02%

TRX-Kursprognose Tron: Kann der TRX-Kurs auf ein neues Jahreshoch ansteigen?

Die Kryptowährung Tron (TRX) befindet sich seit Monaten im Aufwärtstrend. Ein neues Jahreshoch dürfte dem Kurs weiter Auftrieb geben. Diese Kursmarken werden für Anleger nun interessant.

Stefan Lübeck
Teilen
TRON-Kurs0.355544 $2.45 %
Bitcoin kaufen
Eine Tron (TRX) Kryptowährungsmünze auf einem Kerzenchart mit orangen und schwarzen Linien.

Beitragsbild: Shutterstock

 | Die Kryptowährung Tron (TRX) strebt unaufhörlich gen Norden

In diesem Artikel erfährst du:

  • Wieso Tron von Stablecoin-Zuflüssen profitieren dürfte
  • Welche Kursziele durch den anhaltenden Aufwärtstrend erreicht werden könnten
  • Warum auch Tron von den Krypto-Treasuries gen Norden gezogen werden sollte

Die Layer-1-Blockchain Tron (TRX) steigt in den letzten Monaten kontinuierlich weiter gen Norden. Seit Anfang Juli legte der TRX-Kurs um 26 Prozentpunkte im Wert zu. Seit Wochen bildet der Kurs höhere Tiefs und höhere Hochs aus und befindet sich in einem stabilen Aufwärtstrend. Welche Kursziele durch die anhaltende bullishe Trendbewegung in den Blick der Anleger geraten.

Dieser Inhalt ist exklusiv für BTC-ECHO Plus+ Mitglieder.
  • Unbegrenzter Zugriff auf alle Inhalte
  • Tägliche Analysen vom Marktführer
  • Hot-Coins & Trading-Signale
  • Exklusive Infos direkt vom Experten
  • 100 % Kryptofokus - weniger Werbung
  • Inkl. 24-Karat Bitcoin-Sammlermünze
Jetzt ab 1 € testen

Bereits Plus+ Mitglied? Anmelden

Über 1,5 Millionen Leser vertrauen monatlich auf BTC-ECHO.
Diese und viele weitere Artikel liest Du mit BTC-ECHO Plus+
Ein physischer Bitcoin-Token wird vor einem digitalen Bildschirm gezeigt, der fluktuierende grüne und rote Bitcoin-Finanzcharts anzeigt.
Bitcoin aktuellWird 2025 das stärkste Bitcoin-Jahr der Geschichte?
Ethereum (ETH)
Das Potenzial von ETH im Vergleich zu BTC7 Gründe, jetzt Ethereum statt Bitcoin zu kaufen
Eine Nahaufnahme einer physischen Bitcoin-Münze mit dem Bitcoin-Symbol und kreislaufähnlichen Details, die die Kryptowährung auch auf einem Bärenmarkt repräsentieren.
Korrektur am Krypto-Markt rückt näherNach dem Bullenmarkt kommt der Bärenmarkt: So bereitet man sich vor
Tron (TRX) kaufen – Leitfaden & Anbieter 2025
In unserem kostenlosen BTC-ECHO Leitfaden zeigen wir dir, wie du sicher und Schritt für Schritt in Tron (TRX) investieren kannst. Außerdem erklären wir, worauf du beim Kauf von Kryptowährungen achten solltest.
Jetzt zum Tron (TRX) kaufen Leitfaden
Affiliate-Links
In diesem Beitrag befinden sich Affiliate-Links, die uns dabei helfen, unsere journalistischen Inhalte auch weiterhin kostenfrei anzubieten. Tätigst du über einen dieser Links einen Kauf, erhält BTC-ECHO eine Provision. Redaktionelle Entscheidungen werden davon nicht beeinflusst.
Mehr zum Thema
Verwandte Themen
OKB
110.29 $
139.37%
Gate
18.79 $
14.25%
Curve DAO
1.05 $
13.87%
Pump.fun
0.004048 $
13.80%
Solana
198.09 $
12.81%
Binance Staked SOL
211.36 $
12.78%
Jito Staked SOL
242.14 $
12.72%
Cardano
0.867835 $
11.59%
Dogecoin
0.249180 $
11.49%
Litecoin
132.69 $
11.41%
Provenance Blockchain
0.029048 $
-1.96%
Sky
0.082520 $
-1.93%
Monero
254.98 $
-1.15%
Cronos
0.167680 $
-0.20%
USDT0
0.999882 $
-0.05%
Dai
0.999610 $
-0.03%
USDtb
0.999742 $
-0.01%
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund
1.00 $
0.00%
USDC
0.999800 $
0.00%
Tether
0.999954 $
0.01%
Alle Kurse
Das könnte dich auch interessieren