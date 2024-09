In diesem Artikel erfährst du: Was die Mission von Tron ist

Wodurch das Wachstum der Blockchain angetrieben wird

Weshalb TRX unterbewertet sein könnte

Wieso der Hype langfristig nachlassen könnte

Bereits im März 2014 wurde die Tron-Blockchain von dem chinesisch-amerikanischen Unternehmer Justin Sun gestartet. Handelte es sich bei TRX ursprünglich noch um einen Ethereum-basierten ERC-20-Token, wurde dieser 2018 auf eine eigene Blockchain migriert.

Doch das Projekt wird von Investoren und Influencern etwas links liegen gelassen, was nicht zuletzt an Justin Sun liegt – der umstrittenen Figur hinter der Blockchain. So werden dem Entrepreneur unter anderem Insiderhandel, Geldwäsche, fragwürdige Vorgehensweisen bei Übernahmegeschäften sowie das Stehlen von Kundengeldern vorgeworfen. Grüne Vorzeichen auf der einen, Red Flags auf der anderen Seite: Welches Wachstumspotenzial hat Tron?

