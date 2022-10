Von der Vize-Zwiebelmarkt-Königin von Weimar zu Deutschlands Top-Coachin: Cornelia Borisch, 45, berät Menschen, die durch Krypto reich geworden sind – oder alles verloren haben. Im großen Interview im aktuellen BTC-ECHO-Magazin sprechen wir mit der “Gipfelstürmerin”: Wie behält man im chaotischen Kryptomarkt einen kühlen Kopf? Was kann man gegen Gier und FOMO, die Fear of Missing Out, beim Investieren tun? Und kann Kryptohandel auch zur Sucht werden?

BTC-ECHO: Wie verändert plötzlicher Reichtum das Leben von Menschen?

Cornelia Borisch: Ich habe eine Freundin, die hat bis zum 50. Lebensjahr wirklich nur 800 Euro netto verdient. Plötzlich hatte sie einen fünfstelligen Betrag jeden Monat. Viele sind von dieser neuen Situation total überwältigt. Die erfüllen sich dann drei oder vier lang gehegte Wünsche. Meist sind das ein neues Auto, eine neue Wohnung, ein paar Reisen,

