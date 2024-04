In diesem Artikel erfährst du: Welche Chartmarken für den Telegram-Coin nun relevant werden

Wieso Investoren weiterhin an Toncoin festhalten dürften

Welche Gefahren dem TON-Kurs drohen

Der Kurs der Kryptowährung Toncoin (TON) zeigt sich in den letzten Monaten von seiner bullishen Seite und konnte in Folge des Kursausbruchs am 11. März in der Spitze um 155 Prozent auf ein neues Allzeithoch bei 7,11 US-Dollar ansteigen. Damit erreichte der auch Telegram Token genannte Altcoin “The Open Network” in den letzten 24 Handelsstunden den nächsten relevanten Zielbereich und verdrängte Cardano (ADA) aus den Top-10 der größten Kryptowährungen. In den letzten Handelsstunden nehmen erste Anleger zwar Gewinne mit, in Anbetracht des gestiegenen Hypes rund um Toncoin und die voranschreitende Adaption in der beliebten Messaging-App Telegram ist perspektivisch mit weiteren Kurszunahmen zu rechnen.

Wie die Chancen für eine Trendfortsetzung gen Norden in den kommenden Wochen einzuschätzen sind und welche Chartniveaus Anleger bei Toncoin nun relevant werden, wird im Folgenden analysiert.