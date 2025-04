In diesem Artikel erfährst du: Wie die chartttechnische Situation bei Toncoin nach der jüngsten Kurserholung einzuschätzen ist

Welche Chartmarken Anleger auf der Ober- und Unterseite im Blick haben sollten

Wieso sich der neuerliche Einstieg von institutionellen Anlegern mittelfristig bullish auf der Kurs auswirken dürfte

Der Kurs von Toncoin (TON) konnte sich in den letzten Wochen deutlich von seinem Verlaufstief erholen und in der Spitze um 72 Prozent an Wert zulegen. Mit der Rückeroberung der Widerstandszone um 3,70 US-Dollar hat sich das Chartbild weiter aufgehellt. Mit einem Kursanstieg von 21 Prozent in den letzten 30 Handelstagen gehört der Telegram-Coin zu den wenigen Outperformern unter den 100 größten Kryptowährungen. Wie die Kurserholung angesichts des weiterhin bearishen Marktumfelds zu bewerten ist und welche charttechnischen Marken nun in den Fokus der Anleger rücken, ist Thema dieser Kursanalyse.

Dieser Inhalt ist exklusiv für BTC-ECHO Plus+ Mitglieder. Unbegrenzter Zugriff auf alle Inhalte

Tägliche Analysen vom Marktführer

Hot-Coins & Trading-Signale

Exklusive Infos direkt vom Experten

100 % Kryptofokus - weniger Werbung

Inkl. 24-Karat Bitcoin-Sammlermünze Jetzt ab 1 € testen Bereits Plus+ Mitglied? Anmelden Über 1,5 Millionen Leser vertrauen monatlich auf BTC-ECHO.