In diesem Artikel erfährst du: Wie die chartttechnische Situation bei Toncoin nach dem herben Abverkauf am Altcoin-Markt zu bewerten ist

Welche Kursmarken auf der Ober- und Unterseite die Investoren nun im Blick haben müssen

Warum der Ton-Kurs erst durch bullishe News wiederbelebt werden könnte

Zwar bildete der Kurs von Toncoin (TON) in den letzten 24 Handelsstunden ein neues Verlaufstief aus, die bullishe Divergenz im Tageschart sorgt aktuell aber für eine erste technische Gegenbewegung. Die Supportzone rund um das Ausbruchslevel aus dem März 2024 scheint kurzfristig halt zu geben. Die leichte Erholung darf jedoch nicht darüber hinwegtäuschen, dass der TON-Kurs rund 65 Prozent unter seinem Allzeithoch taxiert. Wie die Kursentwicklung in Anbetracht des schwachen Marktumfelds in den kommenden Wochen zu bewerten ist und welche Chartmarken für Anleger relevant sind, thematisiert diese Kursanalyse.

Dieser Inhalt ist exklusiv für BTC-ECHO Plus+ Mitglieder. Unbegrenzter Zugriff auf alle Inhalte

Tägliche Analysen vom Marktführer

Hot-Coins & Trading-Signale

Exklusive Infos direkt vom Experten

100 % Kryptofokus - weniger Werbung

Inkl. 24-Karat Bitcoin-Sammlermünze Jetzt ab 1 € testen Bereits Plus+ Mitglied? Anmelden Über 1,5 Millionen Leser vertrauen monatlich auf BTC-ECHO.