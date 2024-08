In diesem Artikel erfährst du: Welche Chartmarken für den Telegram-Coin nach der temporären Korrektur nun relevant werden

Warum anhaltende Investitionen und ein positiver Newsflow bullish auf den TON-Kurs wirken

Wieso der anhaltende Hype rund um mögliche Airdrops verschiedener Minigames für weiter steigende Kurse sorgen könnte

Der Kurs der Kryptowährung Toncoin (TON) kann sich nach dem Abverkauf in der Vorwoche bis in sein Golden Pocket der Gegenbewegung erholen und damit in der Spitze rund 50 Prozentpunkte gutmachen. Die Anleger nutzten den zwischenzeitlichen Rücksetzer bis an die letzten Verlaufstiefs aus dem April und Mai dieses Jahres im Bereich der 4,75 US-Dollar und hievten den Kurs zwischenzeitlich auf 7,26 US-Dollar. Damit trotzte der TON-Kurs abermals der bearishen Abverkaufsbewegung und bildete übergeordnet ein höheres Verlaufstief aus. Mit 6,92 US-Dollar taxiert Toncoin aktuell rund 15 Prozent unterhalb seines Allzeithochs und weist weiterhin eine deutlich stärkere Performance als viele andere Altcoins auf.

Wie die Chancen für eine Trendfortsetzung gen Norden in den kommenden Wochen einzuschätzen sind und welche Chartniveaus nur für den Telegram Coin relevant werden dürften, wird im Folgenden analysiert.

