In diesem Artikel erfährst du:
- Warum Token Unlocks oft die Kurse drücken
- Welche Projekte im September besonders betroffen sind
- Was in der Vergangenheit passierte
Token Unlocks vergrößern die Menge an Coins, die ein Projekt im Umlauf hat. Für die Kurse heißt das oft: Stagnation oder Sinkflug. Denn in den meisten Fällen gehen die neuen Coins an frühe Investoren oder das Team – zu Einstiegspreisen, die deutlich unter dem aktuellen Marktwert liegen. Der Verkaufsdruck steigt. Genauso die Gesamtmarktkapitalisierung. Die Folge sind häufig sinkende Kurse. Im September 2025 werden Token im Wert von mehreren hundert Millionen US-Dollar freigeschaltet. Welche Projekte besonders betroffen sind – und was das für den Markt bedeutet.
Dieser Inhalt ist exklusiv für BTC-ECHO Plus+ Mitglieder.
- Unbegrenzter Zugriff auf alle Inhalte
- Tägliche Analysen vom Marktführer
- Hot-Coins & Trading-Signale
- Exklusive Infos direkt vom Experten
- 100 % Kryptofokus - weniger Werbung
- Inkl. Gratis Prämie im Wert von bis zu 69,- EUR (Bitcoin-Miner, Steuertool, Sammlermünze, Wallet)
Bereits Plus+ Mitglied? Anmelden
Über 1,5 Millionen Leser vertrauen monatlich auf BTC-ECHO.
Diese und viele weitere Artikel liest Du mit BTC-ECHO Plus+
Ethereum (ETH) kaufen – Leitfaden & Anbieter 2025
In unserem kostenlosen BTC-ECHO Leitfaden zeigen wir dir, wie du sicher und Schritt für Schritt in Ethereum (ETH) investieren kannst. Außerdem erklären wir, worauf du beim Kauf von Kryptowährungen achten solltest.Jetzt zum Ethereum (ETH) kaufen Leitfaden
Das könnte dich auch interessieren