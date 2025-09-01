App herunterladen
Arbitrum, SUI, Optimism Token Unlocks im September: Diesen Altcoins droht ein Kursrutsch

Token Unlocks im Wert von über 250 Millionen US-Dollar stehen im September an. Das sind die möglichen Folgen für die Kurse.

Giacomo Maihofer
Ein bunter Stapel von Kryptowährungs-Token zeigt verschiedene Logos, darunter Bitcoin und Ethereum, und veranschaulicht so die große Bandbreite digitaler Währungen.

Beitragsbild: Shutterstock

 | Token Unlocks können zu einer Belastung für die Kurse werden

In diesem Artikel erfährst du:

  • Warum Token Unlocks oft die Kurse drücken
  • Welche Projekte im September besonders betroffen sind
  • Was in der Vergangenheit passierte

Token Unlocks vergrößern die Menge an Coins, die ein Projekt im Umlauf hat. Für die Kurse heißt das oft: Stagnation oder Sinkflug. Denn in den meisten Fällen gehen die neuen Coins an frühe Investoren oder das Team – zu Einstiegspreisen, die deutlich unter dem aktuellen Marktwert liegen. Der Verkaufsdruck steigt. Genauso die Gesamtmarktkapitalisierung. Die Folge sind häufig sinkende Kurse. Im September 2025 werden Token im Wert von mehreren hundert Millionen US-Dollar freigeschaltet. Welche Projekte besonders betroffen sind – und was das für den Markt bedeutet.

