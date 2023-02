The Graph (GRT) konnte in den letzten Wochen mit einer starken Performance überzeugen. Was steckt hinter dem Projekt?

The Graph (GRT) Kurs mit großem Potenzial

The Graph (GRT) konnte sich in den vergangenen Wochen über eine starke Performance freuen. Mit einem Monatsplus von stellenweise über 160 Prozent konnte der GRT-Kurs auf über 0,18 US-Dollar pumpen. Zum Vergleich: Noch zu Beginn des Jahres lag er bei 0,05 US-Dollar. Dementsprechend ist der Kurs des Projektes seit Beginn des Jahres um 230 Prozent gestiegen. Man mag sich zu Recht fragen: Sind diese Anstiege gerechtfertigt?

Du willst mehr über The Graph (GRT) erfahren? Dann schau in unseren Academy-Basics vorbei!

Das Projekt im Quick-Check

Schaut man sich das Projekt genauer an, kann man einen Use Case nicht verleugnen: The Graph (GRT) zielt darauf ab, den Datentransfer von Blockchains zu erleichtern. Momentan beschränkt sich das Projekt auf die Ethereum-Blockchain und stellt verschiedene Tools zur Verfügung, mit denen man Daten von der Blockchain ziehen kann. Aktuelles Hype-Stichwort, das an den jüngsten Kursanstiegen sicher nicht ganz unschuldig ist: Big Data. In der Verknüpfung mit der Blockchain-Technologie ergeben sich hier zahlreiche Use Cases, die die Datenverarbeitung miteinbeziehen.

In all dem spielt der GRT Token eine wichtige Rolle. Denn das Projekt setzt auf ein internes Incentivierungs-System, um die Nutzung der Plattform voranzutreiben. Wer etwa als Indexer auftritt und Konsumenten mit dApp-Daten versorgt, bekommt dafür GRT Token ausgezahlt. Selbiges gilt für Validatoren und Netzwerkteilnehmer, die die bereitgestellten Daten bewerten.

Auch auf dem offiziellen Github-Account werden stetig Updates verzeichnet, was für eine aktive Entwickler-Community spricht. Die schiere Anzahl an offenen Stellen spricht überdies dafür, dass es hier in Zukunft noch weitere Entwicklung geben dürfte – zum jetzigen Zeitpunkt sind 21 Stellen ausgeschrieben. Im Gegensatz zu vielen anderen Projekten, die einen hohen Fokus auf Marketing legen, entfällt hier ein hoher Anteil der Stellen auf das Engineering.

Kurzum: Fundamental betrachtet, sieht das Projekt gut aus.

Wie viel KI steckt in The Graph (GRT)?

Tatsächlich scheint die Traumperformance des Projektes auch damit zusammenhängen, dass The Graph (GRT) in die Nähe von Künstlicher Intelligenz (KI) gestellt wird. Tatsächlich handelt es sich hier jedoch um einen Big-Data-Coin, bei dem KI allenfalls eine untergeordnete Rolle spielt.

Erwähnenswert ist hier allenfalls die Partnerschaft des Krypto-Projektes mit dem KI-Start-up Semiotic AI, die im Dezember 2021 bekannt gegeben wurde. Dabei hat die The Graph Foundation 60 Millionen US-Dollar über acht Jahre zugesichert, um gemeinsam an autonomen Agenten für dezentrale Märkte zu arbeiten.

The Graph (GRT) Prognose: Weiteres Potenzial nicht ausgeschlossen

Will man anhand dieser Fakten eine The Graph (GRT) Prognose wagen, kann man nicht ausschließen, dass es hier zu weiteren Kursgewinnen kommen kann. Vor allem gemessen am letzten Allzeithoch von 2,84 US-Dollar am 12.02.2012 ist noch viel Luft nach oben. Dafür muss sich der Krypto-Markt insgesamt jedoch noch weiter stabilisieren. Eine Garantie kann es letztlich nicht geben – dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar!

