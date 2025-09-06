App herunterladen
Die Spur führt nach Nordkorea Der teuerste Klick der Welt: So wurden 2.000 Bitcoin in Sekunden gestohlen

Ein falscher Klick – und David verliert 200 Millionen US-Dollar. Ermittler vermuten: Er wurde Opfer von Nordkoreas größter Hackergruppe.

Giacomo Maihofer
Die nordkoreanische Flagge mit roten Binärcode-Überlagerungen und einer Silhouette, die einen Laptop benutzt, was auf Bitcoin-bezogene Cyber-Aktivitäten oder Hacking hindeutet.

Beitragsbild: Shutterstock

 | Internationale Behörden nehmen den Fall auf, doch gegen Lazarus aus Nordkorea gibt es kaum Hebel

In diesem Artikel erfährst du:

  • Wie Nordkoreas Hackerarmee einen Bitcoin-Sammler ins Visier nahm
  • Warum ein falscher Link genügte, um die Kontrolle über die gesamten Wallets zu erlangen
  • Was passiert, wenn man in Sekunden 200 Millionen US-Dollar verliert

Ein Klick, ein falsches Update – und 2.000 Bitcoin, rund 200 Millionen US-Dollar, lösen sich in Sekunden auf. Die Spur führt durch Wallets, Mixer, DeFi-Protokolle – und endet bei den gefürchtetsten Hackern der Welt: Lazarus – Nordkoreas unsichtbare Cyberarmee. Sie haben Banken bestohlen, Kryptobörsen geplündert, Milliarden erbeutet. Das FBI ist überzeugt: Sie handeln im direkten Auftrag von Kim Jong-un. Laut UN-Berichten finanziert Nordkorea mit den Raubzügen sein illegales Atomprogramm. Jetzt wird auch David ihr Opfer.

