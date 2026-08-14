Tether legt erstmals einen vollständig geprüften Jahresabschluss vor. KPMG erteilt dem USDT-Herausgeber ein uneingeschränktes Testat für das Geschäftsjahr 2025.

Tether-Audit ist nach Jahren endlich da: KPMG fällt eindeutiges Urteil über USDT

Tether-Audit ist nach Jahren endlich da: KPMG fällt eindeutiges Urteil über USDT

KI-Zusammenfassung lesen KI-Zusammenfassung lesen Zusammenfassung wird erstellt… Tether hat erstmals einen vollständigen Jahresabschluss von KPMG prüfen lassen. â³

Die Prüfung umfasst Vermögenswerte, Verbindlichkeiten und Goldreserven. â³

KPMG erteilt ein uneingeschränktes Testat für das Geschäftsjahr 2025.

Tethers Reserven übersteigen die Verbindlichkeiten um 6,814 Milliarden US-Dollar. â³

Tether hat erstmals seinen vollständigen Jahresabschluss von einer Big-Four-Wirtschaftsprüfungsgesellschaft prüfen lassen. KPMG U.S. erteilte Tether International für das Geschäftsjahr 2025 ein uneingeschränktes Testat. Damit bestätigt der Wirtschaftsprüfer, dass die Finanzberichte die finanzielle Lage des USDT-Herausgebers in allen wesentlichen Punkten angemessen darstellen.

KPMG prüft auch Tethers Goldreserven

Die Prüfung umfasste die vollständige Bilanz einschließlich der Vermögenswerte in den Reserven und der Verbindlichkeiten aus ausgegebenen Token. KPMG untersuchte zudem Gewinn- und Verlustrechnung, Eigenkapitalveränderungen, Cashflows, Transaktionen, Systeme, Bewertungen und Eigentumsnachweise.

Auch Tethers Goldbestände wurden physisch kontrolliert. Laut der Pressemitteilung zählte und inspizierte KPMG jeden einzelnen Goldbarren und überprüfte dessen Identifikationsmerkmale.

Wen Tether audit? nOw.



Today Tether announces its first full financial audit for Tether International, conducted by KPMG U.S. which resulted in an unqualified clean opinion, marking the highest result possible.

An unqualified opinion is the best possible audit opinion an… pic.twitter.com/quav6uUIhy — Paolo Ardoino 🤖 (@paoloardoino) August 13, 2026

“KPMG hat nicht einfach eine Reihe von Kennzahlen überprüft”, sagte CEO Paolo Ardoino. Die Prüfung habe Vermögenswerte, Transaktionen, Systeme, Dokumentationen und weitere Nachweise umfasst.

Reserven übersteigen Verbindlichkeiten um 6,814 Milliarden US-Dollar

Zum 31. Dezember 2025 lagen Tethers Reserven laut geprüftem Jahresabschluss um 6,814 Milliarden US-Dollar über den Verbindlichkeiten. Bislang hatte das Unternehmen regelmäßig unabhängige Attestierungen zu den Vermögenswerten veröffentlicht, mit denen die ausgegebenen Token gedeckt werden.

Eine vollständige Abschlussprüfung geht darüber hinaus. Nach Angaben von Tether umfasst sie die gesamten Finanzberichte und deren zugrunde liegende Nachweise. Das Unternehmen erfüllt damit eines seiner am längsten bestehenden Versprechen zur Finanzberichterstattung.

Schon im Jahr 2023 erklärte Ardoino – damals noch CTO – im Interview mit BTC-ECHO die Position des Stablecoin-Herausgebers. Das ganze Gespräch lest ihr hier: “Wir haben nichts zu verbergen”.