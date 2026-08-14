App herunterladen
App holen
Advertise
BTC-ECHO
15 ETH. 15 Gewinner.
$1 gehandelt = 1 Los. Feier mit uns.
1,97 T
Hyperliquid-Kurs49,11 -1.10%
Bitcoin-Kurs54.462,69 -1.50%
Ethereum-Kurs1.624,86 -1.10%
XRP-Kurs0,871313 -0.70%
BNB-Kurs526,94 -0.90%
Hyperliquid-Kurs49,11 -1.10%
Solana-Kurs65,67 -0.80%
TRON-Kurs0,289059 -1.10%
Dogecoin-Kurs0,060594 -1.00%
Cardano-Kurs0,158868 -1.90%
Zcash-Kurs423,81 -1.50%
Chainlink-Kurs7,62 0.20%
Pi Network-Kurs0,077622 1.10%
"Wen Tether audit? nOw." 

Tether-Audit ist nach Jahren endlich da: KPMG fällt eindeutiges Urteil über USDT

Tether legt erstmals einen vollständig geprüften Jahresabschluss vor. KPMG erteilt dem USDT-Herausgeber ein uneingeschränktes Testat für das Geschäftsjahr 2025.

Dominic Döllel
Teilen
Bitcoin kaufen
Das Bild zeigt Tether-CEO Paolo Ardoino.

Beitragsbild: picture alliance

 | Tether-CEO Paolo Ardoino ist stolz auf den Audit

Tether hat erstmals seinen vollständigen Jahresabschluss von einer Big-Four-Wirtschaftsprüfungsgesellschaft prüfen lassen. KPMG U.S. erteilte Tether International für das Geschäftsjahr 2025 ein uneingeschränktes Testat. Damit bestätigt der Wirtschaftsprüfer, dass die Finanzberichte die finanzielle Lage des USDT-Herausgebers in allen wesentlichen Punkten angemessen darstellen.

KPMG prüft auch Tethers Goldreserven

Die Prüfung umfasste die vollständige Bilanz einschließlich der Vermögenswerte in den Reserven und der Verbindlichkeiten aus ausgegebenen Token. KPMG untersuchte zudem Gewinn- und Verlustrechnung, Eigenkapitalveränderungen, Cashflows, Transaktionen, Systeme, Bewertungen und Eigentumsnachweise.

Auch Tethers Goldbestände wurden physisch kontrolliert. Laut der Pressemitteilung zählte und inspizierte KPMG jeden einzelnen Goldbarren und überprüfte dessen Identifikationsmerkmale.

“KPMG hat nicht einfach eine Reihe von Kennzahlen überprüft”, sagte CEO Paolo Ardoino. Die Prüfung habe Vermögenswerte, Transaktionen, Systeme, Dokumentationen und weitere Nachweise umfasst.

Reserven übersteigen Verbindlichkeiten um 6,814 Milliarden US-Dollar

Zum 31. Dezember 2025 lagen Tethers Reserven laut geprüftem Jahresabschluss um 6,814 Milliarden US-Dollar über den Verbindlichkeiten. Bislang hatte das Unternehmen regelmäßig unabhängige Attestierungen zu den Vermögenswerten veröffentlicht, mit denen die ausgegebenen Token gedeckt werden.

Eine vollständige Abschlussprüfung geht darüber hinaus. Nach Angaben von Tether umfasst sie die gesamten Finanzberichte und deren zugrunde liegende Nachweise. Das Unternehmen erfüllt damit eines seiner am längsten bestehenden Versprechen zur Finanzberichterstattung.

Schon im Jahr 2023 erklärte Ardoino – damals noch CTO – im Interview mit BTC-ECHO die Position des Stablecoin-Herausgebers. Das ganze Gespräch lest ihr hier: “Wir haben nichts zu verbergen”.

Kryptowährungen kaufen – Leitfaden & Anbieter 2026
In unserem kostenlosen BTC-ECHO Leitfaden zeigen wir dir, wie du sicher und Schritt für Schritt in Kryptowährungen investieren kannst. Außerdem erklären wir, worauf du beim Kauf von Coins und Token achten solltest.
Jetzt zum Kryptowährungen kaufen Leitfaden
BTC-ECHO Plus+ Inhalte
Bitcoin-Münze vor China-Fahne und KI-Symbolik
Wettlauf mit dem WestenBitcoin-Prognose bis 2027: Diesen BTC-Kurs erwarten die Top-KI-Modelle aus China
Bitcoin-Münze vor einer US-Flagge
MarktupdateBitcoin vor der nächsten großen Bewegung? Heute wird es spannend
Eine Bitcoin-Münze vor einer Deutschlandflagge
Krypto in DACHBitcoin-Steuerfreiheit vor dem Aus? Wer jetzt sogar profitieren könnte
Mehr zum Thema
Verwandte Themen
Bitway
0,250011
16.40%
Cosmos Hub
1,34
9.50%
Rain
0,011186
5.20%
Cronos
0,042648
4.60%
Pump.fun
0,002496
3.70%
MemeCore
0,979685
2.90%
JUST
0,091231
2.30%
World Liberty Financial
0,048103
2.00%
XDC Network
0,023393
1.70%
Quant
50,80
1.50%
Lighter
1,92
-7.00%
​​Stable
0,027243
-6.40%
Venice Token
10,13
-5.60%
Aptos
0,469091
-4.80%
Bitcoin Cash
178,06
-4.60%
NEAR Protocol
1,40
-4.40%
Uniswap
2,99
-3.90%
Mantle
0,384277
-3.90%
Figure Heloc
0,872180
-3.20%
Canton
0,083636
-3.20%
Alle Kurse
Das könnte dich auch interessieren