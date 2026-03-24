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Big-Four-Wirtschaftsprüfer 

Audit bestätigt: Tether lässt sich in die Bücher blicken

Seit Jahren gibt es Streit um die Finanzstruktur von Tether. Jetzt soll ein Audit alle Zweifel beseitigen.

David Scheider
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Ein Mann mit schwarzem Rollkragenpullover hält eine Rede.

Beitragsbild: picture alliance

 | Paolo Ardoino leitet mit Tether eines der profitabelsten Unternehmen der Welt

Kommt jetzt tatsächlich das Tether-Audit? Wie das Unternehmen von Paolo Ardoino am heutigen 24. März bekannt gab, wurde eine der Big-Four-Wirtschaftsprüfungsgesellschaften offiziell damit beauftragt, eine vollständige Finanzprüfung (Audit) durchzuführen. Damit reagiert CEO Paolo Ardoino auf die jahrelange Kritik an der Intransparenz der Reserven des USDT-Herausgebers. Laut Tether soll es das größte erstmalige Audit in der Finanzgeschichte werden.

Tether-Audit wird hoch komplex

Bisher stützte sich Tether primär auf Attestierungen, die lediglich eine Momentaufnahme der Bestände darstellten. Das nun angekündigte Audit soll eine umfassende Prüfung der gesamten Finanzstruktur, der internen Kontrollen und der Systemstabilität gewährleisten. Mit einer Marktkapitalisierung von über 184 Milliarden US-Dollar ist USDT der größte Stablecoin im Krypto-Markt.

Laut Simon McWilliams, dem seit Anfang 2025 amtierenden CFO, wurde die Gesellschaft in einem Wettbewerbsverfahren ausgewählt. Ziel ist es, die vollständige Deckung und Liquidität von USDT nach den höchsten globalen Standards zu zertifizieren. In den kommenden Tagen wird Tether zudem gelistete Wertpapiere innerhalb seiner Holding-Struktur verschieben, um die Reservezusammensetzung weiter zu optimieren. Das Audit soll dabei volle Sichtbarkeit in die Positionierung dieser Reserven bieten.

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