Mit hauseigener Technologie unterstützt die Telekom Ethereum und Bitcoin auf dem Weg zur Dezentralität. Doch damit nicht genug: Das Telekommunikationsunternehmen will zum führenden Blockchain-Infrastrukturanbieter in Europa avancieren.

So will die Telekom den Krypto-Space erobern

So will die Telekom den Krypto-Space erobern

Die Telekom setzt schon länger auf Krypto. Mit Ethereum, Chainlink oder Polkadot unterstützt der Telekommunikationsanbieter mehrere führende Proof-of-Stake-Netzwerke. Seit Kurzem hostet das deutsche Traditionsunternehmen aus Bonn aber auch eigene Bitcoin-Nodes.

Mit der Themen-Expertise und der zu einhundert Prozent grün betriebenen Infrastruktur sieht man sich in genau der richtigen Position, um Aufklärung zu leisten. Bei Bitcoin ist aber noch nicht Schluss: Das 1995 gegründete Traditionsunternehmen will mit einer ausgeklügelten Strategie zum führenden Blockchain-Infrastrukturanbieter in Europa avancieren.

Weiterlesen mit BTC-ECHO Plus+ € 1,- für 1 Monat Nur für Neukunden Unbegrenzter Zugriff auf Plus+ Inhalte

Exklusive Artikel und Analysen

Geräteübergreifend (Web & App)

Viel weniger Werbung Jetzt für nur € 1,- testen Bereits Plus+ Mitglied? Anmelden