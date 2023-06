Weltumwelttag Telekom kooperiert mit EnergyWeb

Am heutigen 5. Juni ist internationaler Weltumwelttag. Schon seit dem Beschluss im Jahr 1972 beteiligen sich jährlich rund 150 Staaten und Millionen Menschen an nachhaltigen Projekten zur Schärfung des Umweltbewusstseins. Mit dabei: die Deutsche Telekom. Das Traditionsunternehmen arbeitet zusammen mit Energy Web an der Energiewende und setzt die Expansionspläne im Bereich der Blockchain-Technologie fort.

Wie BTC-ECHO vorab erfuhr, ist die Telekom MMS dem Ökosystem der Energy Web Foundation, bestehend aus Energiekonzernen und IT-Dienstleistern, beigetreten. Als Validator stellt man die Infrastruktur bereit und sichert so die dezentral verteilte Energy Web Chain ab, heißt es. Ziel von Energy Web sei der beschleunigte Übergang zu einer globalen Wirtschaft basierend auf Effizienz und erneuerbaren Energien.

Energiewende vorantreiben

Um die 1972 auf der ersten Weltumweltkonferenz in Stockholm beschlossenen Ziele umzusetzen, kommt mitunter die Blockchain zum Einsatz. Denn: Energy Web ist das weltweit erste öffentliche Blockchain-Projekt für den Energiesektor. Telekom MMS trage als Mitglied und Validator zur besseren Netzsicherheit der Blockchain und aller Unternehmenslösungen bei, die die Energy-Web-Technologien nutzen. Dirk Röder, Leiter der Blockchain-Abteilung bei Telekom MMS, erklärt:

Die Zusammenarbeit zeigt, dass die Blockchain-Technologie ein wichtiges Instrument im Kampf gegen den Klimawandel sein kann. Die Telekom sichert nicht nur das Energienetz ab, sie leistet auch einen Beitrag zur Erreichung der Klimaziele und fördert gleichzeitig erneuerbare Energien.

Energy Web verspricht ein dezentralisiertes, digitalisiertes und dekarbonisiertes Energiesystem. Sogenannte “Green Proof”-Anwendungen sollen “umfassende Transparenz in neuen grüne Produkt-Lieferketten” schaffen. Mehr noch: Lösungen zum Datenaustausch vernetzen kleine saubere Energieanlagen wie Solarsysteme auf Dächern mit Elektrofahrzeugen und tragen so zum Erhalt der Netzstabilität bei, heißt es weiter.

Telekom expandiert im Krypto-Sektor

Die Telekom ist aus dem Krypto-Sektor kaum mehr wegzudenken. Mit Ethereum, Chainlink oder Polkadot unterstützt der Telekommunikationsanbieter mehrere führende Proof-of-Stake-Netzwerke. Seit kurzem ist das deutsche Traditionsunternehmen auch einer von hundert Validatoren im Polygon-Netzwerk. Leer geht man dabei nicht aus: Für die Überprüfung und Genehmigung von Transaktionen im Netzwerk erhält das Unternehmen die klassischen Staking Rewards.

Zudem hostet die Telekom MMS auch eigene Bitcoin Nodes. Ob Mining in Zukunft Teil der Dienste wird, bleibt abzuwarten. Denn: Die Telekom weiß zwar um die Kritik in Zusammenhang mit dem hohen Energieverbrauch, sieht aber auch das Potenzial von Bitcoin für regenerative Stromnetze. Mit der Themen-Expertise und der zu einhundert Prozent grün betriebenen Infrastruktur sieht man sich daher in genau der richtigen Position, um Aufklärung zu leisten.

