In diesem Artikel erfährst du:
- Wie Huione Guarantee zum globalen Knotenpunkt für Krypto-Kriminalität wurde – und Stablecoins wie USDT über TRON dabei eine Schlüsselrolle spielten
- Welche Rolle Binance beim Transfer krimineller Gelder spielte
- Wie Krypto-Zahlungen moderne Formen von Menschenhandel und Zwangsarbeit absichern
- Warum Telegrams Sperrung von Huione Guarantee nur die Spitze des Eisbergs ist
Als Telegram im Mai 2025 die Kanäle von Huione Guarantee sperrte, rückte ein weit verzweigtes Netzwerk für kriminelle Dienstleistungen aller Art plötzlich aus dem Schatten ins öffentliche Rampenlicht. Die Plattform, betrieben von der kambodschanischen Huione Group, bediente einerseits als Treuhanddienst für Geldwäsche in Milliardenhöhe Kunden wie Nordkoreas Hackerarmee Lazarus, war aber auch Zugangstor zu einem gigantischen Schwarzmarkt, der das gesamte Warenrepertoire der organisierten Kriminalität abdeckte. Recherchen und Blockchain-Analysen zeigen: Auch nach der Sperre bleibt das Netzwerk aktiv – gestützt durch enge politische Verbindungen und professionelle Strukturen, in denen drei Krypto-Akteure immer wieder vorkommen: Tether, Tron und Binance.
