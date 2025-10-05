App herunterladen
Geldwäschedienst für Nordkorea Telegram-Abgründe: Wie Stablecoins moderne Sklaverei finanzieren

Von Nordkorea bis zur organisierten Kriminalität: Ein Telegram-Markt wurde zum globalen Umschlagplatz von Menschenhandel und Cybercrime. Mittendrin: Tether, Tron und Binance.

Moritz Draht
Eine Nahaufnahme eines Fingers über dem Telegram-App-Symbol auf einem Smartphone-Bildschirm, die auf sofortige Krypto-Chats und sichere Nachrichtenübermittlung hinweist.

Beitragsbild: Shutterstock

 | Über Telegram und Stablecoins wie USDT flossen Milliarden durch Huione Guarantee

In diesem Artikel erfährst du:

  • Wie Huione Guarantee zum globalen Knotenpunkt für Krypto-Kriminalität wurde – und Stablecoins wie USDT über TRON dabei eine Schlüsselrolle spielten
  • Welche Rolle Binance beim Transfer krimineller Gelder spielte
  • Wie Krypto-Zahlungen moderne Formen von Menschenhandel und Zwangsarbeit absichern
  • Warum Telegrams Sperrung von Huione Guarantee nur die Spitze des Eisbergs ist

Als Telegram im Mai 2025 die Kanäle von Huione Guarantee sperrte, rückte ein weit verzweigtes Netzwerk für kriminelle Dienstleistungen aller Art plötzlich aus dem Schatten ins öffentliche Rampenlicht. Die Plattform, betrieben von der kambodschanischen Huione Group, bediente einerseits als Treuhanddienst für Geldwäsche in Milliardenhöhe Kunden wie Nordkoreas Hackerarmee Lazarus, war aber auch Zugangstor zu einem gigantischen Schwarzmarkt, der das gesamte Warenrepertoire der organisierten Kriminalität abdeckte. Recherchen und Blockchain-Analysen zeigen: Auch nach der Sperre bleibt das Netzwerk aktiv – gestützt durch enge politische Verbindungen und professionelle Strukturen, in denen drei Krypto-Akteure immer wieder vorkommen: Tether, Tron und Binance.

