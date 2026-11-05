Die STRC-Aktie von Strategy feiert nach deutlichen Verlusten ein Comeback. Auch die hohe Dividende macht die Vorzugsaktie interessant.

Strategy-Aktie STRC legt zu: Was Bitcoin-Anleger jetzt wissen sollten

Strategy-Aktie STRC legt zu: Was Bitcoin-Anleger jetzt wissen sollten

Alles wieder im Lot?

KI-Zusammenfassung lesen KI-Zusammenfassung lesen Zusammenfassung wird erstellt… Die Vorzugsaktie STRC hat sich nach einem Tief um 34 Prozent erholt und erreicht wieder die 100 US-Dollar-Marke. â³

Strategy bleibt mit 849.327 Bitcoin das größte börsennotierte Bitcoin-Treasury-Unternehmen weltweit. â³ Erhalte tägliche frische Analysen zu allen Top-Coins Zur Kursanalyse

Die dividendenstarke Vorzugsaktie STRC hat sich nach monatelanger Schwäche kräftig erholt und am Mittwoch erstmals seit Mai wieder die Marke von 100 US-Dollar erreicht. Seit ihrem Tief Ende Juni ist die Aktie damit um rund 34 Prozent gestiegen, nachdem sie am 26. Juni noch bei 74,57 US-Dollar geschlossen hatte.

Auch die Stammaktie des Unternehmens profitierte von der freundlichen Stimmung an den US-Börsen, nachdem die Demokraten bei den Zwischenwahlen beide Kammern des Kongresses gewonnen hatten. Die MSTR-Aktie legte am Mittwoch um etwa 2,93 Prozent auf 142,44 US-Dollar zu, der Dow Jones stieg bis zur Mittagszeit um rund 2,9 Prozent. Mit mittlerweile 849.327 Bitcoin bleibt Strategy zudem das mit Abstand größte börsennotierte Bitcoin-Treasury-Unternehmen der Welt.

Strategy profitiert von steigendem Bitcoin-Kurs

Bei STRC handelt es sich um eine Vorzugsaktie, die ihren Besitzern derzeit eine annualisierte Dividende von zwölf Prozent bietet. Seit November werden die Dividenden täglich berechnet und an Geschäftstagen ausgezahlt, wobei Strategy den Zinssatz monatlich anpassen kann. Das Unternehmen versucht damit, den Aktienkurs möglichst nahe an der Marke von 100 US-Dollar zu halten.

Bleibt der Kurs nachhaltig bei 100 US-Dollar? / Quelle: TradingView

In der vergangenen Woche verzichtete das Unternehmen auf neue Verkäufe dieser Vorzugsaktien und kaufte stattdessen bestehende Anteile zurück. Ein Teil der dafür benötigten Mittel stammte aus der Ausgabe neuer MSTR-Stammaktien, wodurch sich die Beteiligung bestehender Aktionäre verwässert.

Ob sich die Erholung bei STRC fortsetzt, hängt auch davon ab, ob die Aktie ihre jüngst zurückgewonnene Kursmarke behaupten kann. Bereits im Mai hatte sie vier Handelstage lang bei rund 100 US-Dollar notiert, bevor der Kurs infolge eines Bitcoin-Rückgangs wieder nachgab.