BTC-Initiative Steigt die Schweizer Nationalbank bei Bitcoin ein?

Bitcoin rein, Euro- und Dollar-Anlagen raus. Dazu will eine Volksinitiative die Schweizer Nationalbank bringen. Was die BTC-Aktivisten antreibt.

In diesem Artikel erfährst du: Wer hinter der Bitcoin-Initiative steckt

Was ein Einstieg der SNB bei Bitcoin bedeuten würde

Wie Experten die Chancen der Initiative bewerten

Etwa 800 Milliarden Franken – das ist die stolze Summe, die die Schweizer Nationalbank (SNB) zum Jahreswechsel als Währungsreserve hielt. Das meiste davon steckte in Euro- und US-Dollar-Devisenanlagen, etwa 58 Milliarden Franken in Gold. Nun will eine Gruppe von Krypto-Aktivisten in der Eidgenossenschaft erreichen, dass die SNB auch Bitcoin in ihre Bilanz aufnimmt. Dafür müssen sie zunächst 100.000 Unterschriften sammeln. Sollten sie sich durchsetzen, wäre es ein enormer Schritt für die Bitcoin Adoption.

Weiterlesen mit BTC-ECHO Plus+ 1. Monat 1 € Für Neukunden Unbegrenzter Zugriff auf Plus+ Inhalte

Exklusive Artikel und Analysen

Geräteübergreifend (Web & App)

Viel weniger Werbung Jetzt für nur € 1,- testen Bereits Plus+ Mitglied? Anmelden