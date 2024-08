Seit dem vergangenen Sonntag bis gestern erlebte Polygon (MATIC) einen Abverkauf, nachdem der Bitcoin eine Korrektur von über fünf Prozent verzeichnete. Es scheint jedoch, dass MATIC auf dem Tageschart bei 0,4327 US-Dollar Unterstützung (gelbe Linie im Chart) finden konnte. Es deutet sich an, dass MATIC ein großes “Inverse-Head-and-Shoulder-Pattern” bilden könnte, wobei die zweite Schulter bei diesem Preisniveau geformt wird.

Der Point of Control (POC) des VPVR liegt nahezu genau an der Neckline des Musters und könnte als Widerstand fungieren, was den Kurs bis zum 50-EMA auf dem Tageschart drücken könnte. Dieser EMA könnte dann als Unterstützung dienen, vorausgesetzt, der Aufwärtstrend von Bitcoin setzt sich in den nächsten Tagen fort.

MATIC Tageschart (Quelle: TradingView)

4-Stunden-Chart symbolisiert mögliche Trendwende bei Polygon

Der RSI liegt bei 24,4 Punkten, was darauf hinweist, dass der Kurs von Polygon stark im überverkauften Bereich positioniert ist und erhebliches Potenzial für eine Erholung nach oben besteht. Der MACD ist kurz davor, die Signallinie von unten nach oben zu kreuzen, was ebenfalls ein positives Signal für einen Anstieg darstellt. Zudem nimmt das Histogramm langsam an negativem Momentum ab und könnte in den positiven Bereich übergehen.

MATIC 4-Stunden-Chart mit Indikatoren (Quelle: TradingView)

Bitcoin im Fokus

Es ist jedoch wichtig, auch den Bitcoin zu berücksichtigen und zu analysieren. Solange Polygon bei seinem Support an der gelben Linie bei 0,4314 US-Dollar hält, besteht eine gute Chance, dass der Kurs beim nächsten Aufwärtstrend die 200er EMA im 4-Stunden-Chart erreichen könnte, wo sich der nächste Widerstand bei 0,4742 US-Dollar befindet.

Über den Autor

Bastian Keller (Bitbull) agiert seit 2015 eigenständig im Forex-Markt und ist seit 2018 hauptberuflicher Trader im Krypto-Markt. Diese Expertise teilt er aktiv auf verschiedenen Social-Media-Plattformen, insbesondere auf seinem YouTube-Kanal “Bitbull Trading“, mit mehr als 60.000 Abonnenten. Ebenfalls hat Bitbull die Plattform TradeMania ins Leben gerufen, die Einsteigern den Start ins Krypto-Trading vereinfachen soll.