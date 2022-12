Der ehemalige FTX-CEO erschien vor einem Amtsgericht auf den Bahamas, um seiner Auslieferung an die USA stattzugeben. Die Eindrücke vor Ort in einer Fotostrecke.

FTX-Gründer will in die USA

Er hat seine Meinung geändert: Sam Bankman-Fried entschied sich, nicht mehr gegen seine Auslieferung an die Vereinigten Staaten anzukämpfen. Stattdessen erschien der ehemalige FTX-CEO am gestrigen 19. Dezember vor einem bahamaischen Gericht, um seine ursprüngliche Entscheidung zu revidieren.

Sam Bankman-Fried stimmt seiner Auslieferung an die USA zu 9 Bilder Slideshow zeigen ​ Hinter einem Stacheldrahtzaun: FTX-Gründer Sam Bankman-Fried erscheint zu einer Anhörung vor einem bahamaischen Amtsgericht. Der ehemalige CEO der bankrotten Krypto-Börse stimmt im Rahmen der Anhörung seiner Auslieferung an die USA zu. Vor dem Gericht in Nassau haben sich einige Krypto-Interessierte und Journalisten versammelt. In dem schwarzen Transporter der bahamaischen Justizvollzugsanstalt wird Sam Bankman-Fried zur Anhörung vor dem Gericht gebracht. Vollzugsbeamte begleiten Sam Bankman-Fried zum Gerichtsgebäude. SWAT-Team mit dabei: Während der Anhörung stehen polizeiliche Spezialeinheiten Wache. Sie sind bewaffnet. Der ehemalige FTX-CEO verlässt das Amtsgericht auf den Bahamas nach der Anhörung. Sam Bankman-Fried wird von bahamaischen Polizeibeamten aus dem Gerichtsgebäude geführt. Fox Hill: Sam Bankman-Fried sitzt derzeit in der karibischen Justizvollzugsanstalt, in der horrende Bedingungen herrschen sollen. Schliessen

Quelle: picture alliance / ASSOCIATED PRESS | Rebecca Blackwell

Derweil soll sich Bankman-Fried in dem berüchtigten Fox Hill Gefängnis auf den Bahamas befinden. Berichten zufolge sei die Justizvollzugsanstalt in der Karibik von entsetzlichen Bedingungen geplagt. So soll es dort beispielsweise weder Toiletten noch Matratzen geben.

Bereits letzte Woche wurde der FTX-Gründer auf den Bahamas verhaftet. Ihm wird unter anderem vorgeworfen, Kundengelder im großen Stil veruntreut zu haben. Auch in den USA hat man gegen Sam Bankman-Fried Anklage erhoben. Dort drohen ihm bis zu 115 Jahre Haft.

