NBA, Bundesliga und Co. als Partner: “Wir wollen mit Sorare neue Sphären erreichen”

2019 gestartet, heute bereits Platzhirsch: Das französische Krypto-Start-Up Sorare bringt Fantasy-Sport auf die Blockchain. Und damit auch: die Massen. 2021 schloss man mit 680 Millionen US-Dollar die teuerste Finanzierungsrunde in Europa ab, 2023 erreichte man eine Bewertung von vier Milliarden US-Dollar und mittlerweile zählt man über drei Millionen regelmäßig aktive Nutzer. Unter den Partnern: Stars wie Lionel Messi und 369 Sportligen, auch die 1. und 2. Bundesliga. Jetzt startet man die zweite Season mit der NBA, die meist geschaute Basketball-Liga weltweit. Ein Gespräch mit Michael Melzer, Head of Business: Wie funktioniert Sorare? Was hat man aus der Zusammenarbeit mit der NBA gelernt? Und wie stellt man sich die Zukunft vor?

