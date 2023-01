Die Premier League gibt ihr Debüt in Sorare. Damit sind nun vier der fünf Top-Fußballligen im Blockchain Game vollumfänglich vertreten.

Blockchain Game Sorare sichert Lizenzrechte an der Premier League

Die Premier League debütiert auf dem digitalen Rasen. Wie Sorare in einer Pressemitteilung gegenüber BTC-ECHO vorab mitteilte, integriert das Pariser Krypto-Start-up die digitalen Sammelkarten aller Fußballer der englischen Topliga in ihr Blockchain Game. Die Partnerschaft läuft zunächst für vier Jahre. Nutzer der Plattform können damit NFTs von Erling Haaland, Harry Kane oder Mohamed Salah handeln und in Wettbewerben gegeneinander antreten lassen. Darüber hinaus führt Sorare weitere Gameplay Features ein.

Man habe von der Kooperation seit der Gründung des Unternehmens “geträumt”, erklärt Sorare CEO Nicolas Julia in der Mitteilung. Die Partnerschaft sei ein “Meilenstein”, sagt der 36-Jährige weiter. Die Premier League ist die reichweitenstärkste und finanzkräftigste Profifußballliga der Welt. Vor der Corona-Pandemie verzeichnete das englische Oberhaus allein in Großbritannien 1,9 Millionen Zuschauer pro Spiel. Die Partnerschaft mit Sorare soll die digitale Bindung zu den Fans weiter stärken, meint Richard Masters, Chief Executive der Premier League.

Neben der englischen Topliga hält Sorare Lizenzrechte an der Bundesliga, der italienischen Serie A, der spanischen La Liga und 15 Mannschaften der französischen Ligue 1.

Was ist Sorare?

Grundsätzlich ist Sorare das digitale Äquivalent zum Panini-Sammelalbum. Das Spielprinzip basiert auf Knappheit. Jede NFT-Fußballkarte gibt es in vier verschiedenen Ausführungen (“Limited”, “Rare”, “Super Rare”, “Unique”). Je seltener eine Karte, desto höher ihr Preis. Außerdem beeinflusst die tatsächliche Leistung der Spieler den Marktwert zusätzlich.

Neben dem Sammeln und Traden können die Manager ihre Mannschaften gegeneinander antreten lassen. Für jeden Sieg gibt es Punkte. Je höher die Punktzahl am Ende eines Turniers ausfällt, desto bessere Preise gibt es zu gewinnen. Eine Anleitung zum Aufbau eures ersten Teams findet ihr hier.

