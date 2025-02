Solana (SOL) befindet sich aktuell an einem entscheidenden Kursniveau bei 156 US-Dollar. Dieses Level diente bereits in der Vergangenheit als bedeutender Retest-Bereich, bevor SOL seinen starken Anstieg bis zu einem neuen Allzeithoch vollzog. Seit dem Erreichen des ATHs hat Solana jedoch über 47 Prozent an Wert verloren. Ein potenzieller Support-Bereich könnte sich bei 145 US-Dollar befinden, da dort in der Vergangenheit ein hohes Handelsvolumen verzeichnet wurde. Sollte die aktuelle grüne Support-Linie nicht halten, könnte dieser Bereich als nächste Unterstützung dienen.

Ein Blick auf die Heatmap (oben links im Chart) zeigt, dass Solana in dieser Preisrange nahezu sämtliche Liquidität abgeholt hat. Oberhalb des aktuellen Kurses befindet sich jedoch noch eine erhebliche Menge unerreichter Liquidität, was auf ein mögliches Erholungspotenzial hindeuten könnte. Der RSI (Relative Strength Index) im Daily-Chart liegt derzeit bei 28 Punkten und befindet sich damit im überverkauften Bereich, was auf eine bevorstehende Trendumkehr hindeuten könnte. Auch der MACD (Moving Average Convergence Divergence) zeigt positive Signale, da der Verkaufsdruck im Histogramm allmählich nachlässt.

Letztendlich hängt die weitere Kursentwicklung stark von Bitcoin (BTC) ab. Sollte BTC weiter fallen, könnte auch SOL unter Druck geraten. Falls der Support jedoch hält, könnte eine Erholung bevorstehen.

Solana Tageschart & Heatmap (Quelle: TradingView)

4-Stunden-Chart: Schlüsselbereich bleibt die 50er EMA

Im 4-Stunden-Chart ist weiterhin ein Abwärtstrend zu erkennen, doch der RSI beginnt allmählich zu drehen, was auf eine potenzielle Bodenbildung hindeuten könnte. Allerdings wäre eine tatsächliche Trendumkehr erst dann bestätigt, wenn Solana den 50er EMA im 4-Stunden-Chart nachhaltig durchbricht. Solange der Kurs an diesem Widerstand abprallt, bleibt der Abwärtstrend intakt, und weitere Rücksetzer sind möglich.

Die Analyse der Liquidation Levels (oben links im Chart) zeigt, dass sich das Delta in dieser Preisspanne bei zwei Milliarden US-Dollar befindet, wobei die Short-Positionen die Longs überwiegen. Durch den jüngsten Kursrückgang wurden bereits zahlreiche Long-Positionen liquidiert, was kurzfristig für eine gewisse Marktbereinigung gesorgt hat. Solana bleibt weiterhin ein spannender Kandidat – es bleibt abzuwarten, ob in dieser Woche die entscheidende Trendwende erfolgt und der Downtrend gebrochen wird. Bis dahin bleibt der 50er EMA der zentrale Bereich, den es genau zu beobachten gilt.

DOT 4-Stunden-Chart mit Indikatoren & Liquidation Levels (Quelle: TradingView)

Über den Autor

Bastian Keller (Bitbull) agiert seit 2015 eigenständig im Forex-Markt und ist seit 2018 hauptberuflicher Trader im Krypto-Markt. Diese Expertise teilt er aktiv auf verschiedenen Social-Media-Plattformen, insbesondere auf seinem YouTube-Kanal “Bitbull Trading“, mit mehr als 60.000 Abonnenten. Ebenfalls hat Bitbull die Plattform TradeMania ins Leben gerufen, die Einsteigern den Start ins Krypto-Trading vereinfachen soll.