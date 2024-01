Der Kurs der Highspeed-Blockchain Solana (SOL) kann sich der marktweiten Korrektur aktuell nicht entziehen und folgt, wie auch die große Mehrheit der Altcoins, dem Bitcoin-Kurs gen Süden. Ausgehend vom Verlaufshoch bei 126.36 US-Dollar korrigierte der SOL-Kurs in den letzten 30 Handelstagen um 37 Prozentpunkte. In den letzten Handelsstunden rutschte Solana unter den Supertrend im Tageschart ab und fiel bis an das Ausbruchsniveau vom 19. Dezember bei 79,60 US-Dollar zurück. Damit handelt der Kurs wieder unter den gleitenden Durchschnittslinien EMA20 (rot) und EMA50 (orange), ein weiteres bearishes Indiz. Welche Unterstützungslevel die Käuferseite nun verteidigen muss, um eine Korrekturausweitung in den kommenden Wochen abzuwenden, wird im Folgenden analysiert.

