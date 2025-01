Trump ist zurück im Amt, doch bereits vor seiner Amtseinführung hat er mit dem Launch seines Trump-Tokens (TRUMP) Krypto-Geschichte geschrieben. Der Trump Memecoin treibt indessen Solana (SOL) und Raydium (RAY) in eine kleine Kursrallye, was für Rekordeinnahmen für Solana und einen starken Kursanstieg bei Raydium führt. Die Hintergründe.

Trump-Token als Katalysator für Solana-Ökosystem

Der Trump Token, eingeführt kurz vor der Inauguration des frisch wiedergewählten US-Präsidenten Donald Trump, war der mit Sicherheit spektakulärste Kryptohype des noch frischen Jahres. Der Trump Token (und kurz darauf der Melania Token) sorgte für eine regelrechte Explosion im Solana-Ökosystem, weshalb das Projekt auch schon als Red Flag betitelt wurde.

Als Katalysator dieses fragwürdigen Booms katapultierte der kontroverse Trump Memecoin aber nicht nur Solana auf neue Höhen, sondern war gefolgt von einem ebenso dramatischen Absturz. Innerhalb von zwei Tagen schoss TRUMP auf eine Marktkapitalisierung von 13 Milliarden US-Dollar und formte seine Spitze bei der Marke von 73,43 US-Dollar, um dann binnen 24 Stunden über 40 Prozent zu verlieren. Nach kurzer Erholung brach der Kurs in einer weiteren Welle nach unten ein.

Seit dem Einsturz scheint der Trump Memecoin jedoch weitgehend stabil auf diesem Level zu konsolidieren. Aktuell liegt der Kurs bei 33,99 US-Dollar, gute 50 Prozent unter dem Allzeithoch kurz nach Einführung. Das sind jedoch noch immer knackige 500 Prozent Zuwachs seit Launch.

TRUMP auf dem 7-Tages-Chart, Quelle: Coingecko

Solana (SOL) knackt neues Allzeithoch

Der Total Value Locked (TVL) von Solana erreichte diese Woche laut den Daten von DeFiLlama ein neues Hoch von 12 Milliarden US-Dollar TVL. Dank besagten Trump Memecoins erzielte die Blockchain am Sonntag Rekordeinnahmen an Transaktionsgebühren. Doch nicht nur Zahlen untermauern den Aufwärtstrend – auch die Aussicht auf einen Solana Futures ETF sorgt für gute Stimmung am Markt.

Und so ist es diese Woche passiert, Solana schreibt Geschichte und setzt eine neue Allzeithoch-Marke bei 293,31 US-Dollar. Doch der Hype brachte das Netzwerk an seine Grenzen – BTC-ECHO berichtete. Zwar blieb ein Totalausfall aus, doch die Erinnerungen an die früheren Blackouts, zuletzt im Februar 2024, sind noch frisch.

Aktuell steht der Kurs bei 265,23 US-Dollar, knapp 10 Prozent unter dem neu gesetzten Allzeithoch am 19. Januar.

SOL auf dem 7-Tages-Chart mit Allzeithoch von 293,31 US-Dollar am 19. Januar, Quelle: Coingecko

Raydium (RAY) wächst um über 40 Prozent

Jede Woche strömen hunderte von neuen Token auf Raydiums Launchpad; und so entwickelt sich Raydium zum Dreh- und Wendepunkt für prominente Neuzugänge auf der Solana Blockchain wie etwa zuletzt für besagte Trump und Melania Memecoins. Das befeuert den Kurs der Solana DEX enorm. Während RAY lange Zeit hinter der Performance von Solana zurückblieb, hat sich der Trend nun etwas gedreht.

Mit einem satten Kursplus von 41,3 Prozent innerhalb von nur sieben Tagen macht sich Solanas beliebte DEX auf Erfolgskurs. Laut den Daten von Coingecko durchbrach die Marktkapitalisierung diese Woche die Schwelle von satten 2,5 Milliarden US-Dollar. Zur Zeit des Schreibens liegt der Kurs bei 8,06 US-Dollar. Lies hier unsere technische Kursanalyse für RAY.

RAY auf dem 7-Tages-Chart, Quelle: Coingecko