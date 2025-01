Donald Trump gelingt der erfolgreichste Memecoin Launch aller Zeiten und der gesamte Krypto-Markt blickt auf seine Amtseinführung. Das bedeutet das für die Kurse von Bitcoin, Ether und Co.

Trump und Melania Memecoins, Krypto-Superzyklus und World Liberty Financial

Bitcoin erreicht ein neues Allzeithoch – doch kaum jemand nimmt davon Notiz. Warum? Die Antwort liegt bei Donald Trump. Genauer gesagt, bei dessen neuem Memecoin, der die Aufmerksamkeit der Krypto-Welt im Sturm erobert hat. Noch nie in der Geschichte der Kryptowährungen hat es ein Coin geschafft, innerhalb so weniger Stunden eine Marktkapitalisierung in zweistelliger Milliardenhöhe zu erreichen.

Während Kritiker dieses Phänomen als den Höhepunkt einer spekulativen Krypto-Manie sehen, die möglicherweise den Untergang des gesamten Sektors einläutet, betrachten andere es als den Startschuss für einen neuen Krypto-Superzyklus.

Welches dieser Szenarien wahrscheinlicher ist und welche Auswirkungen es auf die Kurse haben könnte, steht im Mittelpunkt unseres heutigen BTC-ECHO Invest Podcasts.

Zudem geht es um die Rolle von US-Coins, die kommende Krypto-Regulatorik in den USA und Trumps DeFi-Projekt World Liberty Financial.