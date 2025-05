Warum 160.000 US-Dollar in 2025 unrealistisch sind

Nach einer kurzen Verschnaufpause am vergangenen Montag legte Bitcoin wieder kräftig zu und erreichte nur wenige Tage später ein neues Allzeithoch. Ein kriselnder Anleihenmarkt in Japan und den USA verlieh dem digitalen Gold Rückenwind und stärkte seinen Ruf als Absicherung gegen den Zerfall staatlicher Währungssysteme.

Der Durchbruch wurde jedoch rasch durch neue Spannungen im Handelskrieg gebremst, sodass Bitcoin die Marke von 110.000 US-Dollar vorerst nicht nachhaltig überwinden konnte.

In dieser Woche wagt Bitcoin einen neuen Anlauf. Gelingt dieser, könnte das digitale Gold – laut Prognosen einiger Analysten – auf bis zu 160.000 US-Dollar steigen. Das nährt die Hoffnung auf eine neue Alt-Season. Warum diese allerdings sehr wahrscheinlich anders verlaufen wird als in früheren Krypto-Zyklen, besprechen wir in der heutigen Invest-Folge.