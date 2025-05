Livestream: Darum könnten Bitcoin und Co. “viel höher steigen”

Der US-Präsident hat es selbst gesagt: “Es ist erstaunlich, was ein steigender Markt bewirken kann.” Das Sentiment im Krypto-Sektor hat sich im Zuge einer makroökonomischen Entspannung deutlich gebessert. Während Bitcoin weiter über 100.000 US-Dollar notiert, setzen Altcoins – angeführt von Ethereum – ihre Rallye fort.

Trotz deutlicher Signale trauen viele Anleger dem plötzlichen Kursanstieg jedoch weiter nicht über den Weg. Zu groß ist die Angst einer Bullenfalle und neuen Tiefen im Laufe des Jahres.

Im heutigen Marktupdate schauen wir daher auf die Daten und versuchen herauszuarbeiten, ob wir uns wirklich in einem neuen Bullentrend befinden, der dem Krypto-Markt neue Allzeithochs beschert. Ein Blick auf die Charts von Bitcoin, Ethereum und Co. zeigt zudem, welche Kurslevel in dieser Woche von Bedeutung sein dürften.