In der Welt der Kryptowährungen und Blockchain-Technologie sind Non-fungible Tokens (NFTs) längst ein fester Bestandteil des digitalen Vermögenswertmarktes. Doch es gibt immer Raum für Verbesserungen und Innovationen. Eine dieser Innovationen sind executable Non-Fungible Tokens (xNFTs), die das Potenzial haben, die Welt der NFTs in kommenden Monaten stark zu beeinflussen.

Mad Lads überholen Bored Ape Yacht Club

In den letzten 24 Stunden verzeichneten Mad Lads, ein auf Solana basierendes xNFT-Projekt, ein Handelsvolumen von über 2,1 Millionen US-Dollar. Im Vergleich dazu kam die größte Ethereum-basierte NFT-Kollektion, Bored Ape Yacht Club, im selben Zeitraum, lediglich auf ein Handelsvolumen von rund einer Million US-Dollar. Das zeigen die Daten von Cryptoslam.io.

NFT-Kollektionen nach Handelsvolumen I Quelle: cryptoslam.io

Diese Zahlen verdeutlichen, dass Solana-basierte Projekte wie Mad Lads in der Lage sind, mit etablierten Ethereum-NFT-Projekten zu konkurrieren und in einigen Fällen sogar zu übertreffen. Aber was genau verbirgt sich hinter xNFTs und wie könnten sie den NFT-Sektor in den kommenden Monaten verändern?

Was sind xNFTs?

xNFTs sind eine neue Art von programmierbaren Non-fungible Tokens (NFTs), die als Web3-Anwendungen auf dem Backpack-Betriebssystem funktionieren. Mit dem Potenzial, traditionelle Krypto-Wallets zu ersetzen, ermöglichen sie Entwicklern die Erstellung von dynamischen Anwendungen auf einer Krypto-Wallet, um die Nutzung von dezentralen Anwendungen (dApps) zu vereinfachen. Solanas xNFTs sind die Antwort auf innovative NFT-Protokolle wie RMRK auf Polkadot/Kusama und Phantasm. Diese zielen ebenfalls darauf ab, die Art und Weise, wie NFTs erstellt werden, zu verändern. Ihr Hauptziel ist es somit zu versuchen den herkömmliche Web3-Nutzer-Workflow, der oft kompliziert und umständlich ist, zu verbessern.

Die Kursentwicklung der Top5-Coins! Jetzt im kostenlosen Newsletter! Täglich Wöchentlich Hinweis zum Newsletter & Datenschutz Wenn du ein Mensch bist, lasse das Feld leer:

Der Prozess der Einrichtung eines Wallets und der Verbindung mit einer Webseite kann für den Web3-Nutzer oft umständlich und riskant sein. Doch das xNFT-Konzept bietet hier eine erhebliche Vereinfachung. Durch die Integration von dezentralen Apps (dApps) in die Wallets können Nutzer direkt aus ihrer Wallet heraus auf Anwendungen zugreifen und Transaktionen durchführen, ohne zwischen verschiedenen Webseiten und Wallets wechseln zu müssen. Auf diese Weise wird das Risiko minimiert, sich mit schädlichen Webseiten zu verbinden.

Backpack: Das Betriebssystem für xNFTs

Backpack ist ein neues Multi-Chain-Wallet, das speziell als Betriebssystem für xNFTs entwickelt wurde. Es ermöglicht Benutzern, xNFTs direkt aus der Wallet heraus zu nutzen, ohne externe Webseiten besuchen zu müssen.

Das Mad Lads-Projekt wurde vom Backpack-Team selbst ins Leben gerufen. Mit dem ersten Mint wollten sie anderen Entwicklern und NFT-Projekten aufzeigen, welche Möglichkeiten xNFTs bieten. Im Falle von Mad Lads erhalten die jeweiligen Besitzer beispielsweise Zugang zu einem exklusiven Chatroom, indem sie ihre NFTs anklicken und sich ein Fenster zu dem entsprechenden Chatroom öffnet.

Mad Lads hat innerhalb kürzester Zeit den NFT-Markt aufgemischt und übertrifft im Hinblick auf das Handelsvolumen gegenwärtig Ethereum-NFT-Giganten wie den Bored Ape Yacht Club oder CryptoPunks. Das Besondere an Mad Lads ist, dass es nicht nur auf Solana gemintet wurde, sondern auch das erste Projekt ist, das xNFTs verwendet.

Solana-NFT-Ökosystem bleibt stabil

Obwohl Backpack grundsätzlich “Chain-agnostisch” ist und xNFTs auch auf Ethereum gestartet werden können, zeigt der Mad Lads Mint, dass Solanas Ökosystem weiterhin wächst und in Sachen NFTs nach wie vor die Nummer zwei hinter Ethereum ist. In den vergangenen Wochen hat Solana zahlreiche Meilensteine erreicht, darunter die State Compression, die die Minting-Kosten für eine Million NFTs auf nur 110 US-Dollar reduzierte. Zudem brachte Solana das allererste Web3-Smartphone auf den Markt, das die Verwendung von Blockchain-Technologie und Kryptowährungen für mobile Benutzer erleichtert.

Des Weiteren veröffentlichte Solana als zweite Proof-of-Stake-Blockchain überhaupt einen zweiten Validator-Client, der für zusätzliche Sicherheit und Dezentralisierung sorgt. Darüber hinaus soll Solana dank des bevorstehenden Firedancer-Upgrades bald in der Lage sein, über 100.000 Transaktionen pro Sekunde zu verarbeiten. Diese beeindruckenden Leistungen zeigen, dass Solana weiterhin, obwohl viele die Blockchain für tot befunden hatten, auf dem Vormarsch ist und Ethereum im NFT-Bereich Konkurrenz macht.

Die Zukunft von xNFTs und der Krypto-Markt

Es ist wahrscheinlich, dass in naher Zukunft weitere Projekte xNFTs nutzen werden. xNFTs bieten verbesserte Benutzerfreundlichkeit und Sicherheit für Krypto-Nutzer und ermöglichen neue Anwendungsfälle sowie Geschäftsmodelle im digitalen Kunst- und Sammlermarkt. Sie verändern die NFT-Landschaft und könnten den Weg für die nächste Generation von Blockchain-Anwendungen ebnen.

Eine weitere Entwicklung der xNFT-Technologie könnte eine Verschiebung im Kräfteverhältnis zwischen Ethereum und aufstrebenden Blockchain-Plattformen wie Solana auslösen. Der Erfolg von Mad Lads und xNFTs zeigt, dass der Krypto-Markt ständig im Wandel ist und neue Innovationen hervorbringt. Anleger, Entwickler und Nutzer sollten die Entwicklungen im Bereich xNFTs genau beobachten und ihre Auswirkungen auf die Blockchain- und Kryptowährungsbranche im Auge behalten.