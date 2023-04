Aufwärtstrend in Gefahr?

Der Kurs von Solana scheiterte zur Monatsmitte erneut am Kreuzwiderstand aus horizontaler Resistlinie und dem gleitenden Durchschnitt der letzten 200 Handelstage (EMA200) (blau). Obwohl das Kryptoprojekt Helium (HNT) unlängst von seiner eigenen dezidierten Blockchain auf Solana migriert ist und auch Render Token (RNDR) überlegt, auf die Highspeed-Blockchain zu wechseln, profitierte der SOL-Kurs bisher nicht von dieser positiven Entwicklung. Vor wenigen Tagen rutschte der SOL-Kurs zurück unter den EMA50 (orange) und steht nun an einer Schlüsselunterstützung aus Aufwärtstrendlinie und Supertrend. Ein Rückfall unter 20,70 US-Dollar könnte den Korrekturtrend abermals beschleunigen und Solana zurück unter die psychologisch wichtige Marke von 20 US-Dollar in Richtung des Monatstiefs bei 19,87 US-Dollar wegbrechen lassen. Erst eine nachhaltige Rückeroberung des horizontalen Resists bei 22,23 US-Dollar würde das Chartbild zugunsten der Bullen wieder aufhellen.

Kursanalyse auf Basis des Wertepaares SOL/USD auf Binance

Solana: Bullishe Kursziele für die nächsten Wochen

Bullishe Kursziele: 22,23 USD, 25,09 USD, 26,58/27,09 USD, 28,06 USD, 30,60 USD, 34,12 USD, 36,87/39,01 USD

Solana versagte zuletzt erneut im Bereich der 25,09 US-Dollar und schaffte den Ausbruch abermals nicht. Erneut droht der Rückfall in Richtung Monatstief. Stabilisiert die Käuferseite den SOL-Kurs im Bereich des starken Supports bei 20,80 US-Dollar und schickt den Kurs zurück in Richtung Norden, muss Solana zwingend per Tagesschlusskurs über die 22,28 US-Dollar ausbrechen. Gelingt eine Stabilisierung über dieser Widerstandsmarke, gilt es für die Käuferseite erneut den Bereich um 25,09 US-Dollar anzuvisieren.

Hier findet sich auch der EMA200. Erst wenn diese starke Hürde dynamisch durchbrochen ist, weitet sich die Erholung in Richtung des Kreuzwiderstands aus Golden Pocket und Jahreshoch bei 27,09 US-Dollar aus. Gelingt ein Ausbruch darüber, würde der SOL-Kurs direkt bis an die 28,06 US-Dollar durchstarten. Hier dürfte Solana jedoch nur einen Zwischenstopp einlegen.

Wahrscheinlicher wäre ein Durchmarsch bis an den horizontalen Widerstand bei 30,60 US-Dollar. Erste Gewinnmitnahmen sind hier erwartbar. Bleibt die Kaufdynamik übergeordnet erhalten und auch der Bitcoin-Kurs steigt auf ein neues Jahreshoch an, weitet sich die Aufwärtsbewegung im nächsten Impuls bis an die 34,12 US-Dollar aus.

Damit wäre auch der maximale Zielbereich zwischen 36,87 US-Dollar und 39,01 US-Dollar für das Käuferlager in greifbarer Nähe.

Solana: Bearishe Kursziele für die nächsten Wochen

Bearishe Kursziele: 20,70/19,87 USD, 17,71/16,96 USD, 16,00 USD, 14,42 USD, 13,08 USD, 11,69 USD, 10,94 USD, 9,57 USD, 8,01 USD

Rutscht Solana hingegen dynamisch unter die grüne Aufwärtstrendlinie ab und durchbricht per Tagesschluss sodann auch das 65er Fibonacci-Retracement bei 19,87 US-Dollar, ist mit weiteren Kursabgaben zu rechnen.

Die Kurskorrektur dürfte den SOL-Kurs erneut bis in die blaue Unterstützungszone zwischen 17,71 US-Dollar und 16,96 US-Dollar führen. Hier konnte sich der SOL-Kurs bereits im Vormonat März stabilisieren. Erst wenn das Verlaufstief vom 10. März bei 16,00 US-Dollar per Tagesschluss unterschritten wird, sind Folgeabgaben wahrscheinlich.

Solana dürfte dann bis an die Oberkante des gelben Supportbereichs bei 14,42 US-Dollar wegbrechen. Hier findet sich das Ausbruchslevel vom Jahresanfang. Im ersten Touch dürfte der Kurs daher zunächst gen Norden abprallen. Unterschreitet der SOL-Kurs diese Kursmarke, kommt die Unterkante der gelben Unterstützungszone bei 13,08 US-Dollar in den Fokus. Hier müssten die Bullen dagegenhalten.

Sollte auch diese Chartmarke aufgegeben werden, wird ein Retest des Supports bei 10,94 US-Dollar zunehmend wahrscheinlich. Damit hätte Solana sämtliche Gewinne der letzten 16 Handelswochen wieder abgegeben. Das maximale bearishe Kursziel ist unverändert bei 9,57 US-Dollar zu sehen. Damit Solana dieses Kurslevel anläuft, müsste aber auch die Krypto-Leitwährung Bitcoin unter die Marke von 20.000 US-Dollar zurückfallen.

Der Blick auf die Indikatoren

Auf Tagesbasis weist der MACD-Indikator ein Verkaufssignal auf. Der RSI droht mit der heutigen Unterschreitung des Schwellenwerts von 45 ebenfalls ein frisches Short-Signal auszubilden. Auch im Wochenchart steht der RSI kurz davor, ein Verkaufssignal zu generieren. Der MACD hat auch Wochenbasis zwar noch ein schwaches Kaufsignal anliegen, bewegt sich aber weiterhin unter der relevanten 0-Linie.

Disclaimer: Die auf dieser Seite dargestellten Kursschätzungen stellen keine Kauf- bzw. Verkaufsempfehlungen dar. Sie sind lediglich eine Einschätzung des Analysten.

Die Chartbilder wurden mithilfe von TradingView erstellt.

USD/EUR-Kurs zum Redaktionsschluss: 0,91 Euro.