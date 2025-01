Durch den jüngsten Rückgang von Bitcoin (BTC) bis zum 50er Daily EMA (Exponential Moving Average) wurde auch Solana (SOL) nach unten gezogen und testete dabei die grüne Support-Linie bei 190 US-Dollar. Sollte BTC seinen 50er Daily EMA verlieren und den Support bei 91.000 US-Dollar unterschreiten, könnte der nächste Halt bei 88.000 US-Dollar liegen, bevor es zum 200er Daily EMA bei etwa 76.000 US-Dollar geht.

Für SOL würde in einem solchen Szenario der 200er Daily EMA als letzte Verteidigungslinie dienen. Verfällt auch dieser Support, stünde ein Test der beiden unteren Daily Vektorkerzen sowie der hellblauen Linie bei 158 US-Dollar an. Kommt hingegen an der aktuellen grünen Linie genügend Kaufinteresse in den Markt, müsste SOL erneut die gelbe Linie und die weiße Trendlinie überwinden. Gelingt dies, könnte der 50er Daily EMA wieder ins Visier genommen werden. Erweist sich diese jedoch als Widerstand, läge eine Short-Bestätigung vor. Ein Durchbruch hingegen würde die rote Vektorkerze bis 222 US-Dollar wahrscheinlich machen, was sich auch in der Liquidation Map (oben links im Chart) andeutet.

Wie so oft hängt die weitere Entwicklung stark von der Performance des BTC ab, der in dieser Marktphase eine wichtige Taktgeber-Rolle übernimmt.

SOL Tageschart & Liquidation Map (Quelle: TradingView)

4-Stunden-Chart: W-Pattern und Chancen für eine Aufwärtsbewegung

Im 4-Stunden-Chart zeigt sich, dass SOL an dem 800er EMA Stabilität fand. Durch den zweiten Test der grünen Support-Linie könnte ein W-Pattern entstehen, das dem Kurs Antrieb geben würde, der 200er EMA anzulaufen. Sollte SOL anschließend die gelbe Linie als neuen Support bestätigen, bestünde eine erhöhte Wahrscheinlichkeit, über den 200er EMA hinauszusteigen.

Der RSI (Relative Strength Index) steht bei 28 Punkten, was auf überverkaufte Bedingungen hindeutet und Raum für eine Erholung bietet. Außerdem signalisiert der MACD (Moving Average Convergence Divergence), dass das negative Momentum im Histogramm weiter abnimmt, was auf steigenden Kaufdruck schließen lässt. Auch hier wird entscheidend sein, ob BTC seine zentralen Unterstützungen verteidigt und so den Markt insgesamt stabilisiert.

Die Heatmap (oben links im Chart) verdeutlicht zudem, dass bei etwa 230 US-Dollar noch immer eine signifikante Menge an Liquidität vorhanden ist, die Solana nach oben ziehen könnte. Da die Märkte aktuell extrem volatil sind, empfiehlt es sich, die wesentlichen Unterstützungsbereiche im Auge zu behalten und die Kursbewegungen genau zu beobachten.

XRP 4-Stunden-Chart mit Indikatoren & Heatmap (Quelle: TradingView)

Über den Autor

Bastian Keller (Bitbull) agiert seit 2015 eigenständig im Forex-Markt und ist seit 2018 hauptberuflicher Trader im Krypto-Markt. Diese Expertise teilt er aktiv auf verschiedenen Social-Media-Plattformen, insbesondere auf seinem YouTube-Kanal “Bitbull Trading“, mit mehr als 60.000 Abonnenten. Ebenfalls hat Bitbull die Plattform TradeMania ins Leben gerufen, die Einsteigern den Start ins Krypto-Trading vereinfachen soll.