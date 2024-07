Solana (SOL) stemmt sich bislang erfolgreich gegen eine Korrekturausweitung in Richtung 100 US-Dollar. Welche Chartmarken über die Kursrichtung in den kommenden Wochen entscheiden dürften.

In diesem Artikel erfährst du: Weshalb Solana (SOL) sich in den letzten Wochen bullisher zeigt als viele andere Kryptowährungen

Welche Chartmarken für Investoren in dieser Handelswoche wichtig werden könnten

Wieso ein Ausbruch aus der zuletzt etablierten Handelsrange eine Vorentscheidung bringen dürfte

Der Kurs der High-Speed Blockchain Solana (SOL) kann sich wie kaum ein anderer Altcoin gegen die jüngste Korrektur am Kryptomarkt stemmen. Zwar handelt der SOL-Kurs im Wochenvergleich fünf Prozentpunkte leichter, konnte sich vom Vorwochentief bei 121 US-Dollar mit 16 Prozent Kursanstieg so deutlich wie kaum eine andere Top-100 Kryptowährung erholen. Abermals gelang es der Käuferseite, die 200-Tage-Durchschnittslinie EMA200 zu verteidigen. Aktuell quetscht sich der Kurs damit zunehmend zwischen EMA50 und EMA200 ein. Ein nachhaltiger Ausbruch aus der Range zwischen 126 US-Dollar und 147 US-Dollar dürfte eine Vorentscheidung über den Kursverlauf in den kommenden Wochen bringen.

Auf welche Kursniveaus die Anleger auf der Unter- wie auch auf der Oberseite in den nächsten Handelswochen achten sollten, wird im Folgenden analysiert.

