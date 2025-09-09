In der Kursanalyse wirft Bastian (Bitbull) einen Blick auf Solana (SOL) und erklärt, welche Kursmarken jetzt wichtig sind.

Solana an entscheidender Marke: Was für Anleger jetzt wichtig wird

Solana präsentiert sich im Tageschart mit einem technisch überzeugenden Bild. Der Kurs konnte den Widerstand nachhaltig überwinden und zugleich das vorherige Hoch durchbrechen, was ein deutlich bullish geprägtes Signal darstellt. Besonders die Heatmap (oben im nachfolgenden Chart) verdeutlicht, dass sich oberhalb des aktuellen Preisniveaus eine größere Ansammlung von Liquidität befindet. Dieses Volumenpotenzial könnte den Kurs in den kommenden Tagen zusätzlich antreiben und den Weg in Richtung des nächsten Widerstands bei 238 US-Dollar ebnen.

Eine zentrale Rolle spielt jedoch die Entwicklung bei Bitcoin. Sollte es der Krypto-Leitwährung gelingen, seinen eigenen Widerstand nach oben zu durchbrechen, dürfte Solana in diesem Umfeld überproportional profitieren. Kommt es hingegen zu einer Korrektur bei Bitcoin, könnte dies die Dynamik von Solana kurzfristig dämpfen und die Wahrscheinlichkeit einer Konsolidierung erhöhen.

Auf der Unterseite ist die Zone um 205 US-Dollar von hoher Bedeutung. Dieser Bereich fungierte zuvor als Widerstand und wurde nun erfolgreich in eine Unterstützung umgewandelt. Solange diese Marke verteidigt wird, bleibt die bullish geprägte Struktur intakt. Ein nachhaltiger Bruch darunter hingegen würde das technische Bild deutlich schwächen und den Fokus wieder auf tiefere Kursregionen lenken.

SOL Tageschart mit Indikatoren und Heatmap | Quelle: TradingView

4 Stunden Chart verweist auf kurzfristige Konsolidierungsrisiken

Im 4 Stunden Chart wird deutlich, dass in der aktuellen Preisspanne nach wie vor die Short Positionen dominieren, was sich im bestehenden Short Delta widerspiegelt. Der MACD (Moving Average Convergence Divergence) signalisiert zudem ein allmähliches Nachlassen des positiven Momentums, während der RSI (Relative Strength Index) bereits im überkauften Bereichen notiert. Diese Konstellation spricht für die Möglichkeit einer kurzfristigen Korrektur, um die Indikatoren abzukühlen, bevor ein erneuter Anstieg eingeleitet wird.

Besonders auffällig ist die markante Wick bei 211,37 US-Dollar, die auf dem 4 Stunden Chart sichtbar war und unmittelbar aufgekauft wurde. Dieses Niveau könnte erneut angesteuert werden. Sollte der dortige Support nicht halten, wäre ein Test der tieferliegenden Zone wahrscheinlich, in der sich zusätzlich der 50 EMA befindet. Dieser gleitende Durchschnitt hat sich bereits mehrfach als verlässliche Unterstützung erwiesen und könnte den Kurs auch in diesem Fall stabilisieren.

Damit ergibt sich ein differenziertes Bild: Kurzfristig erscheint eine Konsolidierung nach unten durchaus wahrscheinlich, solange Shorts dominieren und die Indikatoren überhitzt bleiben. Mittelfristig jedoch bleibt die Struktur bullish ausgerichtet, solange der 50 EMA erfolgreich verteidigt wird und die Unterstützungszonen intakt bleiben.

SOL 4-Stunden-Chart mit Indikatoren & Liquidation Levels (Quelle: TradingView)

