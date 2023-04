Das Tochterunternehmen der französischen Société Générale, SG-Forge lanciert einen eigenen Stablecoin auf Ethereum-Basis. Er ist an den Euro gekoppelt.

EUR CoinVertible, so heißt der neue Stablecoin der SG-Forge, einer regulierten Tochtergesellschaft der französischen Société-Générale-Gruppe, die sich auf digitale Vermögenswerte spezialisiert hat. Der neue Coin mit der Tickerkennung EURCV basiert auf der Ethereum-Blockchain und ist an den Euro gekoppelt. Das teilte das Unternehmen in einer Pressemitteilung vom 20. April mit. Mit dem neuen Produkt möchte der Finanzdienstleister die “Lücke zwischen den traditionellen Kapitalmärkten und dem Ökosystem der digitalen Vermögenswerte” schließen. Der Zugang zum EUR CoinVertible ist dabei auf institutionelle Anleger beschränkt, die von der Société-Générale-Gruppe im Rahmen ihrer bestehenden Compliance-Mechanismen (Verfahren zur Überprüfung der Kundenidentität und zur Bekämpfung der Geldwäsche) aufgenommen wurden.

EU-Regulatorik berücksichtigt

Dabei ist der neue Stablecoin Teil der Strategie der Société Générale, Initiativen im Bereich digitaler Vermögenswerte in einem “sicheren und transparenten Rahmen für institutionelle Anleger” zu entwickeln, der “vollständig mit den bankenrechtlichen und regulatorischen Standards” übereinstimmt. Der EUR CoinVertible ist außerdem an die kommenden europäischen Vorschriften für digitale Vermögenswerte (MiCA) angepasst.

Darüber hinaus versichert das Unternehmen die “vollständige Trennung” der Besicherung des Stablecoins vom Emittenten. Um eine möglichst hohe Nutzerzahl zu generieren, kündigte SG-Forge an, mit “renommierten Börsen” für digitale Vermögenswerte und “vertrauenswürdigen Drittplattformen” zusammenzuarbeiten.

Jean-Marc Stenger, Chief Executive Officer bei SG-FORGE, sagte: “Digitale Vermögenswerte mit Stabilisierungsmechanismen – d.h. Stablecoins -, die unter einer robusten Struktur mit Bankqualität aufgebaut sind, werden ein Schlüsselelement sein, um das Vertrauen in das einheimische Krypto-Ökosystem zu erhöhen”. Digitale Assets, die im Einklang mit einem geltenden regulatorischen Rahmen konzipiert sind, können einen Beitrag für die Adaption von Kryptowährungen leisten. Berührungsängste institutioneller Anleger mit dem Krypto-Sektor werden abgebaut. Weitere Details zur Konzeption des EUR CoinVertible findest du im offiziellen Whitepaper.