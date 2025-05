So erwirtschaften Krypto-Anleger hohe Zinsen mit Stablecoins

In diesem Artikel erfährst du: Warum Stablecoins die Rendite im Krypto-Portfolio steigern können

Wie man jetzt und in Zukunft hohe Zinsen mit USDC und Co. verdient

Welchen Steuertrick selbst Bitcoin-Maxis dank Stablecoins nutzen können

Obwohl der Stablecoin-Markt in den vergangenen Jahren exponentielles Wachstum verzeichnete, haben es UDST und Co. schwer bei den Krypto-Investoren. Kein Wunder: Im Vergleich zu Bitcoin, XRP oder gar Memecoins wirken Stablecoins alles andere als spektakulär – immerhin steckt ihre Stabilität durch die Kopplung an Fiatwährungen schon im Namen. Doch Stablecoins entwickeln sich rasant weiter, sodass es nun immer mehr Möglichkeiten gibt, um mit ihnen hohe Zinsen zu erwirtschaften. Wie Anleger schon heute sicher und legal profitieren können, erklären Krypto-Experten gegenüber BTC-ECHO. Und auch: Warum eine gänzlich neue Form von Stablecoins die Krypto-Revolution beschleunigt und selbst Bitcoin-Maximalisten Vorteile verspricht.

