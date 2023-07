Neuer TV-Spot So ernst meint es die Sparkasse mit Bitcoin

Dies ist ein BTC-ECHO Plus+ Artikel. Plus+ Inhalte sind nur für Plus+ Mitglieder komplett sichtbar. Solltest du bereits ein Magazin-Abo haben, dann prüfe jetzt dein E-Mail-Postfach und sichere dir sofortigen Zugriff!

“Verwirrende Zeiten brauchen klare Finanzen”, so das neue Motto der deutschen Sparkassen. Dabei scheinen die roten öffentlich-rechtlichen Banken selbst verwirrt zu sein. In einem TV-Spot bewirbt man die Beratung über verschiedene Vermögensanlagen, darunter auch Bitcoin. Spätestens da wurden viele Kunden hellhörig: Bitcoin bei der Sparkasse? Eine bloße Werbemaßnahme oder doch bald Realität? BTC-ECHO hat nachgefragt.

Bieten Sie jetzt Bitcoin an? Anruf bei über 15 Sparkassen in ganz Deutschland

Unter dem Video mit der eingängigen Melodie tummeln sich viele Bitcoin-Enthusiasten. Auf die Frage, warum es auf der Internet-Seite der Sparkasse keine Informationen zu Bitcoin gibt, antwortet die Bank:

Das ist Entscheidung der regionalen Sparkassen, die jeweils eigenständig agieren. Du kannst aber gerne bei deiner Heimatsparkasse vor Ort nachfragen, welche Möglichkeiten es dort gibt.

Gesagt, getan. Wir rufen eine Filiale aus jedem Bundesland an. Ein kurzes Gespräch mit einer regionalen Sparkasse in Bayern sorgt für Klarheit: “Entschuldigen Sie, Bitcoins bieten wir leider nicht an. Wir sind uns dem Interesse der Kunden bewusst, aber haben noch nichts geplant.” Schade, aber vielleicht setzt man die in der Werbung suggerierte Beratung ja in anderen Filialen in Deutschland um. Für ein holistisches Bild haben wir bei über 15 Sparkassen aus allen Bundesländern angerufen.

