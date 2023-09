Der Memecoin Shiba Inu (SHIB) fiel seit dem holprigen Start seines Mainnets Shibarium deutlich gen Süden zurück. Zwar scheinen die anfänglichen Probleme mittlerweile behoben, die lang erwartete Veröffentlichung wurde jedoch zu einem “Buy the Rumor, Sell the News”-Event. Wenige Tage vor der Live-Schaltung überzeugte der SHIB-Kurs mit einem Anstieg bis an den mittelfristig relevanten Anstiegsbereich, bevor es – wie in der letzten Kursanalyse vom 01. August prognostiziert – zu vermehrten Gewinnmitnahmen im Bereich der lila Widerstandszone kam. Vom anschließenden Abverkauf um mehr als 35 Prozentpunkte konnte sich der Kurs des Memecoins bisher nicht erholen.

In Folge des Kurseinbruchs rutschte Shiba Inu zuletzt unter den grünen Widerstandsbereich zwischen 0,00000796 US-Dollar und 0,00000765 US-Dollar ab. Erst am horizontalen Support um 0,00000700 US-Dollar fand der Memecoin in der Vorwoche kurzfristig Halt. Wie geht es jetzt weiter?

