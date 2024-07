In der Kursanalyse wirft Bastian (Bitbull) einen Blick auf Shiba Inu (SHIB) und erklärt, welche Kursmarken jetzt wichtig sind.

Shiba Inu tradet bei 0,000017 US-Dollar und hat seit mehreren Tagen keine gute Performance gezeigt. Seit Juni ist Shiba Inu um 52 Prozent gefallen, bevor erstmals signifikanter Support (grüne Supportzone im Chart) einsetzte. Dies ist deutlich an einem starken Wick zu erkennen, der viel Kaufinteresse und neue Positionen in den Markt brachte, was zu einer Erholung von Shiba Inu bis zum Tages-EMA führte. Kurz bevor dieser erreicht wurde, kam es zu einer Korrektur von etwa 18 Prozent.

Aktuell befindet sich Shiba Inu in einer kleinen Konsolidierungsphase, mit dem Potenzial, nochmals auf den 800-EMA zu fallen. Sollte dies der Fall sein, ist hier mit Support zu rechnen. Es ist jedoch wichtig zu beachten, dass ein kleiner Wick unter den 800-EMA auftreten kann. Entscheidend ist, dass der Tagesschlusskurs oberhalb des EMA liegt, sollte es dazu kommen.

Über dem Kurs liegt außerdem eine Minus-Distribution. Sollte Shiba Inu in diese Zone gelangen, bestehen gute Aussichten auf einen Anstieg bis zum nächsten Widerstandsbereich bei 0,000022 US-Dollar.

SHIBA INU Tageschart (Quelle: TradingView)

Shiba Inu: Hoffnung durch die Indikatoren?

Die Indikatoren sehen insgesamt gut aus, allerdings bereitet der MACD (Moving Average Convergence/Divergence) etwas Sorge. Das positive Momentum nimmt seit Tagen ab und es scheint, als würde demnächst ein bearishes Cross von der Signal- zur Durchschnittslinie erfolgen.

Auch beim Volumen gab es einige Bewegungen, insbesondere am 18. Juli, als es den größten Verkaufsdruck seit März gab.

Der RSI (Relative Strength Index) liegt bei konstanten 50 Punkten und befindet sich somit im neutralen Bereich.

Indikatoren: MACD, Volumen und RSI (Quelle: TradingView)

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Shiba Inu das Potenzial hat, nochmals eine kleine Korrektur zu erfahren. Wichtig ist hierbei, wie sich die Woche im Hinblick auf Bitcoin entwickelt, hauptsächlich aufgrund der politischen Themen und der Rede von Trump auf der Bitcoin-Konferenz in Nashville am kommenden Samstag.

Über den Autor

Bastian Keller (Bitbull) agiert seit 2015 eigenständig im Forex-Markt und ist seit 2018 hauptberuflicher Trader im Krypto-Markt. Diese Expertise teilt er aktiv auf verschiedenen Social-Media-Plattformen, insbesondere auf seinem YouTube-Kanal “Bitbull Trading“, mit mehr als 60.000 Abonnenten. Ebenfalls hat Bitbull die Plattform TradeMania ins Leben gerufen, die Einsteigern den Start ins Krypto-Trading vereinfachen soll.