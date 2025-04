In diesem Artikel erfährst du: Warum der SHIB-Kurs vor einer bullishen Erholungsbewegung stehen könnte

Welche Widerstände nun überwunden werden müssen, um eine neue Kursrallye zu initiieren

Warum das Jahrestief bei Shiba Inu (SHIB) nicht mehr unterboten werden sollte

Es ist ruhig geworden um den Memecoin Shiba Inu (SHIB). Nach einer herben Talfahrt um 67 Prozentpunkte kann sich der SHIB-Kurs jedoch in den letzten Wochen oberhalb der Schlüsselunterstützung bei 0,00001200 US-Dollar stabilisieren. Andere Memecoins wie Fartcoin konnten sich zuletzt bereits zweistellig im Wert erholen. Wie die Chance für einen Befreiungsschlag zurück in Richtung seiner Vormonatshochs einzuschätzen ist und welche Chartniveaus Anleger bei Shiba Inu in den kommenden Monaten im Blick haben sollten, erfährst du in dieser Kursanalyse.

