Ethereums Layer-2-Ökosystem ist rasant gewachsen. Die wichtigsten Entwicklungen und Trends von Arbitrum und Co.

Dass die Layer-2-Netzwerke seit Oktober wieder im Kommen sind, liegt vor allem an den zahlreichen neuen Spielern und Events innerhalb des Sektors. Mit Scroll startete so die nächste Zero-Knowledge-Proof-basierte Layer-2-Chain.

Airdrop-Jäger fassen das Netzwerk nun ins Auge und werden wie bei Optimism und Arbitrum versuchen, sich mit Aktivität auf der Chain für den Erhalt eines möglichen Scroll-Tokens zu qualifizieren.

Der Airdrop von Celestia markierte zudem den Beginn einer neuen, modularen Blockchain, die den Layer-2-Sektor neu definieren könnte. Mit Canto kann Ethereum überdies eine ehemals eigenständige Cosmos-Chain abwerben und als Layer-2-Netzwerk für sich gewinnen.

Ende des Monats startete Radiant Capital, das bisher auf Arbitrum und der BNB-Chain beheimatete Protokoll, auf Ethereum. Zudem rückte Summer.fi in die Top-5 der DeFi-Dapps vor. Beide setzen sich zum Ziel, die fragmentierte Liquidität über diverse Chains zusammenzuführen und in einer Lending-App zu vereinen. Ein notwendiger Schritt, wenn Ethereum über verschiedene Layer-2-Systeme skalieren möchte, ohne die Nutzererfahrung zu beeinträchtigen.

Handelsvolumen der Layer-2-Chain Arbitrum seit März. Quelle: DefiLlama.

Wohl am bedeutendsten aber sind Ereignisse im größten Layer-2-Netzwerk: Arbitrum. Das Programm “Arbitrum Grants” der Arbitrum Foundation stellt 50 Millionen ARB-Token – umgerechnet etwa 50 Millionen US-Dollar – bereit, um ausgewählte Dapps des Ökosystems zu fördern. Die teilnehmenden Anwendungen können die Token dann einsetzen, um Anreize für Nutzer zu schaffen und sorgen dadurch für neuen Zuwachs der Onchain-Aktivität. Der Erfolg der Aktion schien sich – gemessen am TVL – in den letzten Tagen des Monats bereits zu zeigen.

