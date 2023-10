Im November 2022 kollabierte FTX. Das Firmen-Imperium von Sam Bankman-Fried (SBF) zählte bis dahin zu den größten Krypto-Konzernen der Welt. Der Untergang vernichtete auf einen Schlag Milliarden an US-Dollar, löste eine branchenweite Krise aus und führte bei vielen Investoren zum Totalverlust.

Die USA sprechen von einem “Betrug epischen Ausmaßes” und klagen Sam Bankman-Fried vor Gericht in New York an. Der Prozess startet am 3. Oktober. BTC-ECHO hat hunderte Seiten an Dokumenten durchwühlt und rekonstruiert, was vor Gericht bisher passiert ist.

Weiterlesen mit BTC-ECHO Plus+ € 1,- für 1 Monat Nur für Neukunden Unbegrenzter Zugriff auf Plus+ Inhalte

Exklusive Artikel und Analysen

Geräteübergreifend (Web & App)

Viel weniger Werbung Jetzt für nur € 1,- testen Bereits Plus+ Mitglied? Anmelden